ЗМІ: Саудівська Аравія готова розмістити в країні військовий контингент США

Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд оголосив про готовність розмістити в королівстві військовий контингент США для зміцнення безпеки в регіоні.

Саудівське агентство SPA з посиланням на джерело в міністерстві оборони зазначило, що розміщення на території Саудівської Аравії американських сил мотивується підвищенням рівня співпраці у забезпеченні гарантій безпеки, миру та стабільності у регіоні.

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Раніше зазначалося, що Пентагон направляє кілька сотень військовослужбовців в Саудівську Аравію в рамках нарощування сил протидії можливим загрозам з боку Тегерана і його союзників. Видання Wall Street Journal повідомляло, що США вже приступили до відправки понад 500 військовослужбовців на авіабазу принца Султана.

США вивели більшу частину своїх військ із Саудівської Аравії у 2003 році і передали контроль над авіабазою принца Султана саудівській владі в тому ж році. Після виведення військ в королівстві залишився тільки американський персонал, який займається інструктажем і підтримкою саудівських сил.

Загострення ситуації в регіоні почалося ще навесні, коли США оголосили терористичною організацією Корпус вартових ісламської революції Ірану, а Іран у відповідь оголосив такою організацією дислоковане на Близькому Сході Центральне командування США.

Корпус вартових ісламської революції – це військова гілка виконавчої влади Ірану. Вона існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень. Корпус має у своїх лавах приблизно 125 тисяч особового складу, сухопутні, повітряні, та морські сили. Вони регулюють ситуацію у Перській затоці.

Протистояння США й Ірану триває вже 40 років і веде свій початок з іранської революції 1979 року, після якої дипломатичні відносини між країнами були розірвані.