00:34
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      ЗМІ: Саудівська Аравія готова розмістити в країні військовий контингент США

      615 Читать новость на русском
      Військовий контингент США може повернутися до Саудівської Аравії
      Військовий контингент США може повернутися до Саудівської Аравії / AFP

      Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд оголосив про готовність розмістити в королівстві військовий контингент США для зміцнення безпеки в регіоні.

      Саудівське агентство SPA з посиланням на джерело в міністерстві оборони зазначило, що розміщення на території Саудівської Аравії американських сил мотивується підвищенням рівня співпраці у забезпеченні гарантій безпеки, миру та стабільності у регіоні.

      Читайте також: Іран захопив два нафтові танкери Великобританії в Ормузькій протоці

      Раніше зазначалося, що Пентагон направляє кілька сотень військовослужбовців в Саудівську Аравію в рамках нарощування сил протидії можливим загрозам з боку Тегерана і його союзників. Видання Wall Street Journal повідомляло, що США вже приступили до відправки понад 500 військовослужбовців на авіабазу принца Султана.

      США вивели більшу частину своїх військ із Саудівської Аравії у 2003 році і передали контроль над авіабазою принца Султана саудівській владі в тому ж році. Після виведення військ в королівстві залишився тільки американський персонал, який займається інструктажем і підтримкою саудівських сил.

      Загострення ситуації в регіоні почалося ще навесні, коли США оголосили терористичною організацією Корпус вартових ісламської революції Ірану, а Іран у відповідь оголосив такою організацією дислоковане на Близькому Сході Центральне командування США.

      Корпус вартових ісламської революції – це військова гілка виконавчої влади Ірану. Вона існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень. Корпус має у своїх лавах приблизно 125 тисяч особового складу, сухопутні, повітряні, та морські сили. Вони регулюють ситуацію у Перській затоці.

      Протистояння США й Ірану триває вже 40 років і веде свій початок з іранської революції 1979 року, після якої дипломатичні відносини між країнами були розірвані.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9548
      Теги: Новини політики Новини США Іран Саудівська Аравія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 553
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2833
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2026
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      371
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук