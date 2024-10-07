Таку думку висловив 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що Україна нарощує спроможності для того, щоб нейтралізувати російські розвідувальні безпілотники. Крім того, українським силам вдалося вперше за допомогою "дрона-дракона" знищити ворожий танк.

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Україна нарощує спроможності

Держава Україна, наші дипломати, як наголосив Федоренко, постійно наголошували партнерам, що нам дуже потрібно мати додаткові засоби протиповітряної оборони:

централізовані, які закривають наші цивільні міста від дроново-ракетних ударів;

зокрема ті, що використовуються на передній лінії бойового зіткнення – як стаціонарні, так і портативні.

Тому що противник максимально наростив спроможності й продовжує виготовляти та постачати у свої окупаційні війська розвідувальні засоби типу Крило. Якщо росіяни мають розвідувальні засоби типу Крило в такій кількості, що вони можуть залітати достатньо глибоко в наш оперативний простір і нам нема чим їх збити, це матиме серйозні наслідки.

Зокрема, призведе до того, що ворог максимально влучно стрілятиме реактивною артилерією та КАБами і завдаватиме дронові і ракетні удари,

– зауважив він.

Для подолання цієї протидії, оскільки брак засобів протиповітряної оборони і боєприпасів для ворога продовжує залишатися, українські інженери спільно з Силами оборони розробили механізм, який дозволяє завдяки нашим безпілотникам збивати російські.

На деяких відтинках, де ця робота вже ефективно налаштована і нам вистачає засобів, зокрема БпЛА, противник максимально знизив свою розвідку в денний час і дещо інтенсивніше розвідує в нічний,

– пояснив командир батальйону.

Це відбувається, на його думку, тому що у нас на деяких відтинках нічних засобів трохи менше, ніж денних, щоб збивати ворожі розвідувальні безпілотники. Однак Україна нарощує спроможності в цьому напрямку.

В найближчій перспективі – впродовж 3 місяців – нам вдасться досягти того, що присутність ворожих розвідувальних безпілотників типу Крило в повітрі буде мінімальною. Вони будуть виконувати лише ретельно заплановані цілеспрямовані операції. А їхнє масоване хаотичне застосування для росіян стане недоступним,

– підкреслив Юрій Федоренко.

До слова, українські сили останнім часом почали активно знищувати великі російські безпілотники оперативно-тактичного рівня. Як відомо, ворожі обстріли – ракетні, артилерійські, а також атаки FPV-дронами, відбуваються часто після того, як проведуть розвідку російські безпілотники типу Крило, а потім передадуть дані окупантам, які завдають ударів. Проте українським операторам дронів все частіше вдається FPV-дронами уражати російські БпЛА, і ця статистика "постійно зростає".