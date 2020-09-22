Американське видання BuzzFeed оприлюднило результати приголомшливого фінансового розслідування. Журналісти викрили схеми відмивання грошей найбільшими банками світу.

Розслідування тривало майже півтора роки, до нього залучили понад 400 журналістів з 88 країн світу. Детальніше – в матеріалі 24 каналу.

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Масштабна схема відмивання грошей

До нього BuzzFeed залучило членів Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. Разом вони опрацювали понад 2 тисячі документів з системи FinCEN. Це – підрозділ міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами.

До нього банки, які працюють на американський території, мають звітувати про всі підозрілі транзакції. Журналісти з'ясували, що в період з 2000 по 2017 роки найбільші світові банки допомогли відмити 2 трильйоні доларів.

Злочинці не самі відмивають гроші. Банки відіграють у цьому процесі дуже важливу роль. Тому що злочинці через цю систему переказують гроші зі своєї країни у безпечне місце,

– пояснив експерт Грем Барроу.

Один з найбільших банків Великої Британії HSBC допомагав крутити мільйони аферистам навіть після попередження від американських правоохоронців про те, що схема переказу – шахрайська.

А наймогутніший фінансовий холдинг США JP Morgan дозволив транзакцію на мільярд доларів своєму лондонському філіалу на рахунок компанії, дані якої не були точно встановлені. З'ясувалося, що її власником, ймовірно, була особа, яку десятки років розшукували правоохоронці США.

Українські олігархи відмили майже 500 мільйонів доларів

Не обійшлося у цій справі і без українських олігархів та політиків. Досліджувати їхні оборудки взялася команда журналістів-розслідувачів на чолі з Тетяною Козирєвою.

Довідка. Вони встановили, що в період з 2000 по 2017 роки через світові банки було проведено загалом майже 500 підозрілих операцій на загальну суму 500 мільйонів доларів.

► Зокрема, компанія Андрія Клюєва NoviRex Sales LLP перевела 230 мільйонів доларів на рахунки американських контрагентів. Частина цих грошей пішла на сплату послуг Пола Манафорта, який консультував Віктора Януковича та "Партію регіонів".

"Чимало грошей виходило через банк Олександра Януковича, у якого були кореспондентські зв'язки з Deutsche Bank", – зауважила Козирєва. Deutsche Bank повідомив регулятора FinCEN про підозрілі перерахунки коштів і продовжив співпрацю з банком Януковича-молодшого.

► Послугами найбільшого німецького банку для своїх оборудок користувався й Ігор Коломойський. Через Deutsche Bank провели низку підозрілих транзакцій на 215 мільйонів доларів для Міжнародних авіаліній Україні, які належать олігарху.

► А от Дмитро Фірташ у своїх фінансових схемах використовував найбільші британські та американські банки. У серпні 2008 року через один з них він перерахував майже 80 тисяч доларів індійському партнеру.

Гроші пішли на підкуп індійських чиновників для отримання дозволів на розробку родовищ титану. Американська прокуратура оголосила Фірташа у розшук, а американські банки продовжили надавати фінансові послуги його компаніям.

У файлах FinCEN ми побачили, наприклад, транзакції, які відбувалися у 2017 році. Тобто банки, знаючи, що є звинувачення таке, що воно є публічним, все одно дозволяли функціонувати бізнесу Фірташа,

– підкреслила Козирєва.

► Сумнівні перекази через найбільші світові банки робили Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Втім, не особисто, а компанії, пов'язані з ними. І якщо Фірташу вже висунули офіційні обвинувачення у США, то щодо Коломойського та Тимошенко розслідування поки тривають.

Втім, аби кардинально змінити ситуацію з відмиванням коштів, дій слідчих недостатньо. Потрібні глибокі зміни на рівні всіх держав, переконані журналісти-розслідувачі.

Розслідування BuzzFeed та Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів триває. Медійники пообіцяли найближчим часом оприлюднити нові дані щодо шахрайства у світовій фінансовій системі.