У Збройних силах України пройшли потужні військові змагання на звання найкращого танкового взводу. На полігоні на Рівненщині перемогу отримали бійці 17 окремої Криворізької танкової бригади імені Костянтина Пестушка.

Про проведення змагань на звання найкращого танкового взводу повідомляє Міністерство оборони України.

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Змагання провели спеціально до Дня танкових військ. Його з 1997 року традиційно відзначають у другу неділю вересня, а цього року свято припало на 13 вересня.

Найкращі танкові взводи ЗСУ:

перше місце – 17 окрема Криворізька танкова бригада імені Костянтина Пестушка;

– 17 окрема Криворізька танкова бригада імені Костянтина Пестушка; друге місце – команда Десантно-штурмових військ Збройних сил України;

– команда Десантно-штурмових військ Збройних сил України; третє місце – 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (Закарпатський легіон).

До слова, цьогоріч військові отримали грошові винагороди за перші три місця на змаганнях. Призери отримали відповідно 120, 60 і 36 тисяч гривень.

Нагороджували бійців особисто командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський і начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран.

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