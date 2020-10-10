Сили спеціальних операцій України разом з колегами країн НАТО провели тренування на британському есмінці. Під час навчань відпрацьовували абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою, а також зачистку судна.

Навчання провели на есмінці Dragon Королівських Військово-Морських сил Великої Британії, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. Читайте також Україна та США провели спільні військові навчання у Чорному морі: яскраві фото, відео Участь у навчаннях взяли оператори-розвідники 73-го морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого, а також представники країн НАТО. Що відпрацювали під час навчань абордажні дії на есмінці;

захід на борт;

ведення ближнього бою;

зачистку судна. Спільні навчання провели у рамках навчально-тренувальної операції "ОРБІТАЛ" – "Розбудова партнерства – Україна".

Українські військові провели тренування на британському есмінці / Фото Міноборони

Навчання провели Сили спеціальних операцій України разом з колегами країн НАТО / Фото Міноборони

Серед іншого, відпрацювали абордажні дії на есмінці / Фото Міноборони

Тренувалися у рамках навчально-тренувальної операції "ОРБІТАЛ" / Фото Міноборони Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що 7 жовтня до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських Військово-морських сил Великої Британії Dragon.