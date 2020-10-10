Українські військові провели тренування на британському есмінці: фото з навчань
Сили спеціальних операцій України разом з колегами країн НАТО провели тренування на британському есмінці. Під час навчань відпрацьовували абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою, а також зачистку судна.
Навчання провели на есмінці Dragon Королівських Військово-Морських сил Великої Британії, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
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Участь у навчаннях взяли оператори-розвідники 73-го морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого, а також представники країн НАТО.
Що відпрацювали під час навчань
- абордажні дії на есмінці;
- захід на борт;
- ведення ближнього бою;
- зачистку судна.
Спільні навчання провели у рамках навчально-тренувальної операції "ОРБІТАЛ" – "Розбудова партнерства – Україна".
Українські військові провели тренування на британському есмінці / Фото Міноборони
Навчання провели Сили спеціальних операцій України разом з колегами країн НАТО / Фото Міноборони
Серед іншого, відпрацювали абордажні дії на есмінці / Фото Міноборони
Тренувалися у рамках навчально-тренувальної операції "ОРБІТАЛ" / Фото Міноборони