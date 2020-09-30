Корабельно-катерна група Військово-морських сил ЗСУ провела спільні тренування разом із американським есмінцем Roosevelt.

Докладніше про навчання ВМС і американського есмінця

Навчання типу PASSEX відбувалися у Чорному морі, а їхньою метою було вдосконалення майстерності та обмін досвідом між командами кораблів держав-членів та партнерів НАТО. Про це повідомляє пресслужба українських ВМС.

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Участь у навчаннях з боку України брала корабельно-катерна група / Прес-служба ВМС ЗСУ

Які завдання відпрацювали судна

Українські та американське судна виконали спільні маневри у відкритому морі.

Під час цього вони відпрацювали низку завдань з підвищення взаємосумісності відповідно до стандартів НАТО,

Зокрема, корабельно-катерна група на переході морем відпрацювала тактичне маневрування, тренування зі зв’язку, протиповітряну оборону, відбиття ударів противника тощо.

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Українські катери та американський есмінець виконали спільні маневри у відритому Чорному морі / Прес-служба ВМС ЗСУ

Як прокоментували навчання у Військово-морських силах ЗСУ

За словами командувача ВМС контрадмірала Олексія Неїжпапи, ці спільні тренування з військовими кораблями США – досвід, який дає змогу вдосконалювати взаємосумісність і посилити готовність разом стати на захист безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні.

Це чудова нагода для вдосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між екіпажами кораблів двох держав. Ми маємо намір і надалі поглиблювати партнерство та розширювати співробітництво у військовій сфері з нашими стратегічними партнерами зі Сполучених Штатів Америки,

– підкреслив він.

У ВМС додали, що Слід зазначити, що українські воїни вже тривалий час використовують стандарти НАТО в багатьох напрямах своєї діяльності.

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