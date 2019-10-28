12:09
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Українські військові під зливою пробігли марафон у США, дехто – на протезах: надихаюче відео

      97 Читать новость на русском
      Українські військові пробігли марафон у США, дехто – на протезах
      Українські військові пробігли марафон у США, дехто – на протезах / Голос Америки

      Півтора десятка ветеранів, які раніше отримали поранення на війні, пробігли величезні дистанції на марафоні у США – 10 і 42 кілометри. Серед них, як чоловіки, так і жінки, чимало – на бігових протезах.

      Хоч у Вашингтоні був сильний дощ, це не завадило учасникам марафону.

      Цікаво! Всесвітні ігри військовослужбовців завершилися у Китаї: результати українських спортсменів

      Військові кажуть, сили під час змагань додавала підтримка американських бігунів та української громади. Гаслом цьогорічного заходу стала фраза "Біжи з метою, фінішуй з гордістю".

      Серед українських ветеранів взяли участь Олександр Терещенко – ветеран, кіборг, зараз заступник Міністра у справах ветеранів – він пробіг 10 кілометрів та Ольга Бенда – перша жінка в українській збірній. Відомо, що дівчина втратила ногу від вибуху снаряда в Авдіївці, тому у марафоні пробігла десять кілометрів на протезі.

      Дивіться відео з марафону у США, де взяли участь і українські військові:

      Загалом, для участі у марафоні зібралися 30 тисяч ветеранів з 60 країн світу. Старт та фініш забігу були біля Пентагону, а маршрут пролягав вулицям американської столиці, повз парки та меморіали. Зазначимо, що у США такі заходи проходять щорічно.

      blog_ava
      11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті
      сьогодні
      7432
      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Спорт Новини США Збройні сили України Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      сьогодні , 11:30 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 951
      Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      сьогодні , 10:00 Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      Северин Трач 682
      Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      сьогодні , 09:11 Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      Василь Денисюк 1054
      Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      сьогодні , 09:01 Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      Євгенія Мазур 1121
      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      Світові Медіа 1451
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук