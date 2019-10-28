Українські військові під зливою пробігли марафон у США, дехто – на протезах: надихаюче відео

Півтора десятка ветеранів, які раніше отримали поранення на війні, пробігли величезні дистанції на марафоні у США – 10 і 42 кілометри. Серед них, як чоловіки, так і жінки, чимало – на бігових протезах.

Хоч у Вашингтоні був сильний дощ, це не завадило учасникам марафону.

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Військові кажуть, сили під час змагань додавала підтримка американських бігунів та української громади. Гаслом цьогорічного заходу стала фраза "Біжи з метою, фінішуй з гордістю".

Серед українських ветеранів взяли участь Олександр Терещенко – ветеран, кіборг, зараз заступник Міністра у справах ветеранів – він пробіг 10 кілометрів та Ольга Бенда – перша жінка в українській збірній. Відомо, що дівчина втратила ногу від вибуху снаряда в Авдіївці, тому у марафоні пробігла десять кілометрів на протезі.

Дивіться відео з марафону у США, де взяли участь і українські військові:

Загалом, для участі у марафоні зібралися 30 тисяч ветеранів з 60 країн світу. Старт та фініш забігу були біля Пентагону, а маршрут пролягав вулицям американської столиці, повз парки та меморіали. Зазначимо, що у США такі заходи проходять щорічно.