Українські військові провели танкові навчання поблизу лінії зіткнення: ефектні фото
У зоні Операції об'єднаних сил – на відстані у кілька десятків кілометрів від лінії боєзіткнень – провели танкові навчання. Там показали військову техніку, побут танкістів і роботу систем протиповітряної оборони.
Сталеві монстри долали перешкоди, працювали протимінним тралом та стріляли – по-двоє та ще й під час руху.
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Особливістю навчань стало те, що на них були присутні командири усіх танкових батальйонів з кожної бригади, які зараз на передовій. Таке рішення ухвалили, аби стандартизувати всі навчання танкістів у кожному підрозділі.
Натомість військові запевнили, що якщо будуть потрібні на фронті, то дістануться туди за півгодини.
Як проходили танкові навчання біля лінії фронту: дивіться фото
Спостерігав за цим командувач ООС Олександр Сирський.
В ході цих занять командири батальйонів мали можливість між собою обговорити певні питання, поділитись досвідом, який вони мають: можливо, щось у них краще, можливо щось гірше. І також вони зможуть отримати всі навчально-методичні документи, які були тут відпрацьовані,
– наголосив він.
Відеокоментар Олександра Сирського: