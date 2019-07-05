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      Українські військові провели танкові навчання поблизу лінії зіткнення: ефектні фото

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      Танкові навчання провели за декілька кілометрів віл лінії зіткнення
      Танкові навчання провели за декілька кілометрів віл лінії зіткнення / 24 канал

      У зоні Операції об'єднаних сил – на відстані у кілька десятків кілометрів від лінії боєзіткнень – провели танкові навчання. Там показали військову техніку, побут танкістів і роботу систем протиповітряної оборони.

      Сталеві монстри долали перешкоди, працювали протимінним тралом та стріляли – по-двоє та ще й під час руху. 

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      Особливістю навчань стало те, що на них були присутні командири усіх танкових батальйонів з кожної бригади, які зараз на передовій. Таке рішення ухвалили, аби стандартизувати всі навчання танкістів у кожному підрозділі.

      Натомість військові запевнили, що якщо будуть потрібні на фронті, то дістануться туди за півгодини.

      Як проходили танкові навчання біля лінії фронту: дивіться фото

      Спостерігав за цим командувач ООС Олександр Сирський.

      В ході цих занять командири батальйонів мали можливість між собою обговорити певні питання, поділитись досвідом, який вони мають: можливо, щось у них краще, можливо щось гірше. І також вони зможуть отримати всі навчально-методичні документи, які були тут відпрацьовані,
      – наголосив він.

      Відеокоментар Олександра Сирського:

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Олександр Сирський
      Джерело: 24 канал
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