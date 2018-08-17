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Українські військові випробували крилату ракету для оборони Азовського узбережжя

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Крилата ракета
Крилата ракета / Ілюстративне фото

На півдні Одеської області випробували крилату ракету українського виробництва. Така ракета є високоточною та здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України. 

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За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова під час випробувань ракета точно вразила морську ціль на відстані 100 кілометрів.

"Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму", – сказав Турчинов.

Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть в портах їх базування,
– наголосив він.

Турчинов додав, що за допомогою крилатих ракет можуть також бути знищені військові та інфраструктурні об'єкти, зокрема, "стратегічні мости та поромні переправи у випадку їх використання ворогом для агресії проти нашої держави".

Дивіться відео випробувань української крилатої ракети 

 

Теги: Новини України авіація Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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