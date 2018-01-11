Українським політикам хочуть заборонити вести програми на телебаченні

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пропонує законодавчо обмежити ведення програм на телебаченні політичними діячами.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацради.

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У Нацраді наголошують, що це суперечить нормам про поширення засобами масової інформації передвиборної агітації та політичної реклами, а ефір стає місцем для пропаганди.

Надзвичайно важливою зміною в інформаційному просторі держави має стати законодавче обмеження на ведення програм і передач політичними діячами. Це явище сьогодні набуло великого розмаху – воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ України далеко за межі журналістських стандартів, якими керується медійна професія, й робить ефір місцем зведення політичних рахунків та пропагандистської боротьби,

– йдеться в повідомленні.

Національна рада пропонує українському парламенту врегулювати ці питання в якнайшвидший термін.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення запропонувала ввести штрафи або кримінальну відповідальність для українських артистів, які гастролюють на території держави-агресора.