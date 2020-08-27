Кольорами біло-червоно-білого історичного прапора Білорусі підсвітили "Український дім": 27 серпня у Києві відбулася акція #BelarusWatch на підтримку білорусів, які відстоюють своє право на демократію.

До "Українського дому" на Європейській площі прийшли кількадесят активістів пише "Радіо свобода". Вони запалювали фальшфеєри – білого, червоного, а також синього й жовтого кольорів – та скандували "Жыве Беларусь".

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Люди стояли з тематичними плакатами на підтримку білоруського народу. Будівлю ж Національного центру "Український дім" підсвітили у кольори білоруського біло-червоно-білого історичного національного прапора.

Учасники акції кажуть, що у такий спосіб люди намагалися привернути увагу української влади до подій у Білорусі, а також хотіли б почути офіційну позицію президента Зеленського щодо виборів у сусідній державі.

У Білорусі, нагадаємо, після виборів президента 9 серпня тривають акції протесту, адже офіційно Лукашенкові віддали понад 80% голосів, тоді як опозиція переконана, що ці цифри сфальсифіковані.

Протестувальники закликають провести нові президентські вибори в Білорусі – цього разу чесні.

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Як пише Укрінформ, додамо, акція #BelarusWatch з 26 серпня відбувається у 16 країнах світу, серед яких США, Вірменія, Ірландія та інші. В Україні головний організатор – "ЄвромайданSOS".

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