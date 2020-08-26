Лукашенко вже не зможе балотуватися у президенти Білорусі. Натомість на його місце проросійська політична еліта може поставити людину із його оточення. Про можливі сценарії нових виборів після протестів в Білорусі – читайте у статті.

Протести в Білорусі тривають вже третій тиждень. Навіть диктатор Олександр Лукашенко розуміє, що людей вже не спинити, а йому доведеться поступитися. У цьому переконані експерти, з якими поспілкувався журналіст сайту 24 каналу.

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Замість Лукашенка буде "Лукашенко"

Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевіч вважає, що транзит влади в Білорусі може відбутися за казахським або іранським сценарієм. Внутрішня політична еліта з огляду на силу протестів в країні може спробувати вмовити Лукашенка відійти у сторону.

На цьому тлі буде відбуватися процес змін в Конституцію, про які говорить диктатор. Але на відміну від російського варіанту транзиту влади, в Білорусі після такої реформи може встановитись керований авторитаризм,

– сказав Ігар Тишкевіч у коментарі для сайту 24 каналу.

Тобто замість Лукашенка буде інший проросійський президент, але сама авторитарна система й залежність від Кремля залишаться.

Експерт підкреслив, що у разі реалізації такого сценарію, нові вибори в Білорусі не будуть чесними. І не важливо чи братимуть участь у цьому процесі міжнародні спостерігачі.

Ігар Тишкевіч / Фото Укрінформ

Якщо Захід й Росія з білоруською владою, домовляться, знайдуть консенсус – у такому разі до процедури особливо не придивлятимуться, впевнений Тишкевіч. Вибори будуть визнані вільними.

Такий сценарій передбачає і білоруський журналіст Франак Вячорка. У коментарі для сайту 24 каналу він сказав, що проведення нових виборів при Лукашенко не буде у будь-якому разі.

Диктатор розуміє, що не братиме участь у нових виборах. Будь-яка опозиція його переможе. Але він може погодитись на такий варіант – приховати своє обличчя,

– запевняє Франак Вячорка.

Для Бацьки такий сценарій може бути виграшним. "Це дозволить йому вийти із гри не як лузер, а як переможець", – передбачає журналіст.

Якщо Лукашекно на це піде, то підготовка до нових виборів забере чимало часу, а протести припиняться – адже формально це буде перемогою для опозиції. Проте білоруська номенклатура зможе використати ситуацію.

До виборів будуть допущені нові кандидати – у тому числі опозиційні, але Росія обов’язково просуватиме свого нового "Лукашенка". Опозиції, у такому разі, необхідно буде серйозно підготуватися щоб відстояти перемогу.

Франак Вячорка / Фото з його сторінки у Facebook

На думку журналіста, у Кремлі Лукашенка вже списали. Москва робить ставку, у разі нових виборів, на іншого кандидата, який буде контрольований й залежний від них, можливо навіть більше ніж Лукашенко. Такою фігурою може стати хтось із оточення Бацьки.

Ходять чутки, що діючого прем’єр-міністра Білорусі Романа Головченка розглядають президентом перехідного періоду. Його доволі активно рекламують по телебаченню, зазначає Вячорка.

Вільні вибори

Іншим варіантом будуть нові чесні вибори, які організують міжнародні організації. Такий сценарій, за переконанням Франака Вячорки, передбачає, що Олександр Лукашенко уходить, а нові вибори організовує третя, нетральна сторона.

Можливо є необхідність аби такі вибори провела наприклад ОБСЄ. У цьому разі вони формуватимуть виборчі комісії, координуватимуть процес й оголосять результати,

– підкреслив експерт.

ОБСЄ зможе забезпечити представництво всіх зацікавлених сторін, переконаний журналіст. Але Росія вряд чи погодиться на такий варіант. У Кремлі розуміють, що у разі проведення справжніх виборів, їх кандидат не пройде.

Франак Вячорка впевнений, що Росія не зможе перемогти на вільних виборах в Білорусі.

Чому говорять про нові вибори?

Розмови про перерахунок голосів або нові вибори, це єдиний політичний аргумент, яким можуть тиснути на владу, пояснив журналіст.

Якщо політики у Мінську будуть говорити про протести, зміну влади, відставку уряду, їх одразу ж будуть прибирати – саджати у в’язницю або залякувати.

Тому розмови про нові вибори – єдиний легальний спосіб повернути все на свою користь. Опозиція може на словах допускати участь Лукашенка у таких виборах, оскільки іншого сказати не можуть.

Заяви про перерахунок голосів це також виключно політичний інструмент, який використовує опозиція для тиску на владу. Вони розуміють, що це не реально, адже всі бюлетені були знищені вже наступного дня після виборів.