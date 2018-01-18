Український нардеп прийшов на роботу з дорожезним годинником на руці: фото
21:17, 18 січня 1485 Читать новость на русском
Нардеп України від групи "Відродження", екс-"регіонал" Віктор Остапчук прийшов на засідання парламенту із дорогим годинником Zenith на руці. Елітний аксесуар політика зафіксовано на фото.
Про це повідомляє "Інфотаб".
Варто зазначити, що вартість чорного годинника швейцарського бренду Zenith перевищує 120 тисяч гривень. Проте інформація про дорогий аксесуар не вказана в електронній декларації Остапчука.
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Годинник народного депутата Віктора Остапчука
Додамо, що годинник Zenith, як у депутата, коштує 4 тисячі 300 доларів.
Годинник Zenith
Джерело: 24 Канал
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