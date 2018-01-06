Український письменник гостро висловися про одну із традицій Різдва

Український письменник і журналіст Юрій Винничук розкритикував одну із традицій Різдва. Так, він висловив невдоволення акцією, яка полягає у поширенні Вифлеємського вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Про це свідчить допис Винничука на його сторінці у Facebook.

"З тим вогнем Різдва вже реально дістали. Можливо, ідея непогана, але на ділі вона дуже швидко перетворилася на тихий маразм. Ну, добре після четвертого десятка усі йдуть в бан. Приглядаюся також до третього десятка. І нікуди я його далі не передавав", – мовиться у повідомленні письменника.

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"Зате з ляльками під мацковскій пархіат мені сподобалося. Ще б ляльку десь добути...", – додав Винничук, маючи на увазі акцію у Запоріжжі, де місцеві принесли під храм УПЦ МП ляльок на знак протесту проти відмови священика відспівувати загиблого хлопчика.