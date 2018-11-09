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      Український поліцейський підкорив світові змагання IRONMAN

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      Поліцейський з Дніпра Святослав Цветков
      Поліцейський з Дніпра Святослав Цветков / Фото з соціальних мереж

      Поліцейський з Дніпра Святослав Цветков став першим у світових змаганнях IRONMAN, що відбулись в Туреччині.

      Про це йдеться на Facebook-сторінці поліції Дніпропетровської області.

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      Поліцейський проплив майже два кілометри у Середземному морі, потім проїхав ще майже сотню на велосипеді, після чого ще й пробіг двадцятикілометрову відстань. І все це без відпочинку – за майже чотири години.

      Він став кращим серед 1700 спортсменів з різних країн світу. Святослав Цветков – старший інспектор тренінгового центру МВС. Він багаторазовий призер кубків Європи з тріатлону, чемпіон України з офіцерського триборства.

      Щодня на роботі він тренується сам і вчить майбутніх правоохоронців тактиці самозахисту, вогневій підготоці, прицільній стрільбі та мотивує поліцейських займатися спортом. 

      Що таке змагання IRONMAN?IRONMAN – серія змагань з тріатлону на довгу дистанцію, що проводиться Всесвітньою корпорацією тріатлону (WTC). Кожна настпуна гонка серії складається з трьох етапів, які проводять у такому порядку і без перерев: заплив, заїзд на велосипеді і марафонський забіг. Тріатлон IRONMAN вважається одним з найбільш складних одноденних змагань в світі.

      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Спорт Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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