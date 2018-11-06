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      Український репер випустив зворушливу пісню про захисників Донецького аеропорту

      308 Читать новость на русском
      Freel
      Freel / Фотограф Є. Люлько

      Український репер Freel випустив головний трек зі свого нового одноіменного альбому "Спалах". Цю пісню репер написав під час час останніх боїв за Донецький аеропорт, проте світ побачила вона лише зараз.

      Freel розповів, що події в Донецькому аеропорту його вразили до глибини душі. Трек вийшов дуже чуттєвим.

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      Відео: Freel – Спалах

      "Слідкуючи разом з усією країною за новинами, думав: "Я зобов'язаний щось зробити, не можна сидіти, склавши руки". І написав "Спалах". Плакав і писав, знову писав і знову плакав. Пісня довго лежала, очікуючи свого часу. Я повернувся до неї, коли мій кращий друг, письменник Артем Чех, пішов на війну. Я знав, що інколи Чех так само, як герой пісні, дзвонить додому з передової, просто щоб сказати дружині, що кохає її, що він живий", – розповів репер. 

      Freel – Спалах
      Український репер Freel 

      Насправді, цей трек вже лунав вживу. Першими його почули захисники Донецького аеропорту у арт-поселенні "Обирок", який заснував режисер фільму "Добровольці Божої Чоти" Леонід Кантер.

      Репер розповів – виступ був справжнім випробуванням, бо оцінку його творчості давали "кіборги".

      Після виступу дехто з "кіборгів" підходив до мене зі схваленням — мовляв, Freel , кльовий трек, випускай! Чи отримував я колись вищу оцінку своєї творчості за цю? Ні. Чи напишу я колись текст кращий, ніж в цій пісні? Не впевнений. Абсолютно усі кажуть мені, що це моя краща пісня за життя, 
      – зізнається музикант.

      Текст пісні Freel – Спалах

      Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами,
      Мама, дивись, ти вві сні кров'ю із носа подушку заляпала,
      Мама у дзеркала тихо шепоче так: "Синочка, синочка, рідний!"
      Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно

      Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало
      Нашо на нього ви лізли? Чи вам землі видавалося мало?
      Вчора ти з крові і плоті — і вже сьогодні лиш номер.
      Мамо, тут холодно, що буде потім? Холод собачий, піднятий комір

      Бога немає, мам! Як він мене забере?
      Страху немає, це означає, що не існує і смерті
      Все було б добре, та нам всім під ноги з дерев
      Цієї осені падали зверху тільки порожні конверти

      О, не журися за тіло, це лиш набір — шкіра та м'язи,
      Мапу щодня я малюю тобі, та тут немає дороговказів.
      Нас з пацанами багато — іскрами вгору вогняний гейзер,
      В небо сьогодні погляньте із татом, я поряд із Бетельгейзе

      Я тихо жив, не користуючись попитом, був із емоцій і м'яса,
      В аеропорті будь-хто стане роботом, і вже забув я своє ім'я сам.
      Мої суглоби — шарніри, а замість крові мастило — і пофіг
      Вами сьогодні в прямому ефірі тут повечеряє Сергій Прокоф'єв

      Ми тут зажаті, напевно, у найміцніші на світі лещата,
      Мам, ще не темно, можна ми з хлопцями ще забіжим на Хрещатик?
      Стукають разом із серцем підошви, діжка із квасом, каштани, пломбір
      Мамо, мамусю, а можна я з пошти прямо в дитинство подзвоню тобі?

      Сумно і пусто — так найчастіше, серце моє має бути хоробрим,
      Станеш мангустом, коли у тиші навколо тебе чатують лиш кобри,
      Із злетних смуг наших відносить в Валгаллу вогняним вихором,
      Плач Ярославни по всій країні —від Позняків і до Сихова

      Ти пам'ятаєш, залізом просякло повітря, в день той напилась земля,
      Звідки калюжі ці, хто їх тут витре, сльози іржаві з'їдає імла,
      Я як щеня, що не люблять, на глибину залізло й не тоне,
      Ні, ми не роботи, ми живі люди, нас півкраїни залізобетонних

      Я сподіваюсь, ти іще не спала
      Я сподіваюсь, що не розбудив,
      Здається, це останній залп, останній спалах,
      Дзвоню, бо я люблю тебе, бо я іще живий

      Я сподіваюсь, ти іще не спала
      Я сподіваюсь, що не розбудив,
      Здається, це останній залп, останній спалах,
      Дзвоню, бо я люблю тебе, бо я іще живий

      Прем'єра дебютного альбому "Спалах" запланована на 19 листопада. До нього увійшло 14 треків. З них 2 — це традиційні для хіп-хопу скіти (вставки між піснями, які підводять до наступних треків). Один з цих скітів спеціально для альбому "Спалах" записав письменник Сергій Жадан. Також на збірці буде і спільний трек з Ділею. Музиканти і раніше неодноразово співпрацювали: ще у 2010-му Діля та "На Відміну Від" випустили сингл "Обійми мене".
       

      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Музика Кіборги Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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