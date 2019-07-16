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      Український селянин має бути повноправним власником своєї землі, – Садовий

      58 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      "Самопоміч" підтримує відкриття ринку землі із дозволом купувати землю тільки громадянам України та обмеженням кількості гектарів, яку може купити одна особа.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер партії Андрій Садовий.

      Також, за його словами, партія відстоюватиме запровадження пільгового – нульового кредитування для фермерів та прозорий продаж права оренди на землі державної власності.

      "Ви коли-небудь задумувались, чому у власності держави є мільйони гектарів землі, але в стрічці доходів бюджету немає грошей від оренди цієї землі? Тим часом великі агрохолдинги на людських паях отримують надприбутки і вбивають родючі чорноземи. Ситуація, на жаль, така ж, як і в багатьох інших галузях – тому що це комусь вигідно.

      Але якщо ми втратимо бажання людей господарювати на землі, буде велика трагедія", - наголосив Андрій Садовий.

      На переконання політика, також недопустимо вже 3 роки не мати в уряді профільного міністра з питань аграрної політики: "Без лідера у цьому процесі держава не зможе виконувати якісно свої функції".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Самопоміч Андрій Садовий Ринок землі
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