Український співак виступив на білоруському відборі Євробачення-2018: з'явилося відео

Український поп-виконавець Микита Алексєєв (Alekseev), який часто виступає у Росії, виступив на білоруському відборі на Євробачення-2018, який пройшов у Мінську 11 січня.

Відео виступу співак розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Хвилюючий момент. Вперше виконав пісню Forever. Сподіваюся, історія вам до душі!" – підписав відео артист.

Окрім того, співак розповів, що пройшов у фінал білоруського відбору на Євробачення-2018.

Зазначимо, для участі у Євробаченні Alekseev вибрав англомовну версію свого нового хіта "Навсегда".

Нагадаємо, раніше Alekseev розповів, що спершу подавався на Національний відбір Євробачення-2018 в Україні, але згодом відкликав свою заявку. Тоді виконавець оголосив про свій намір взяти участь у конкурсі від Білорусі та представив пісню, з якою має намір виступити на Євробаченні-2018.