Українці з СOVID-19 застрягли у Польщі: прийшли перші негативні тести
5 з 19 українських заробітчан у Польщі отримали негативні результати тестів на коронавірус. Вони вже виходять з ізоляції.
За інформацією МЗС України, ще 14 українців зроблять це 4 вересня. Про це пише ТСН.
Більше про це Без грошей і їжі: 19 українців хворих на COVID-19 застрягли у Польщі
Cитуація з українцями перебуває на контролі Генконсульства України у Кракові. Дипломати наголошують, що зараз люди забезпечені всім необхідним.
Українці з СOVID-19 застрягли у Польщі: що відомо
- В середині серпня 19 українців, які захворіли на коронавірус, застрягли на ізоляції без їжі та грошей у Польщі.
- Після отримання позитивних тестів на COVID-19 агент із працевлаштування перевіз українців до старого дерев'яного будинку з мнімальним запасом їжі.
- Вони переконані, що приїхали на заробітки здоровими.
- Польська поліція розпочала розслідування щодо агента, який влаштував українців на роботу.