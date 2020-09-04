5 з 19 українських заробітчан у Польщі отримали негативні результати тестів на коронавірус. Вони вже виходять з ізоляції.

За інформацією МЗС України, ще 14 українців зроблять це 4 вересня. Про це пише ТСН.

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Cитуація з українцями перебуває на контролі Генконсульства України у Кракові. Дипломати наголошують, що зараз люди забезпечені всім необхідним.

Українці з СOVID-19 застрягли у Польщі: що відомо