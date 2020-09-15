Близько сотні українців три місяці не можуть повернутися з Китаю в Україну. Авіакомпанія МАУ скасувала запланований на 17 вересня рейс Тяньцзінь – Київ через недостатню кількість пасажирів. Люди залишились в чужій країні без грошей і житла.

Людей не попередили, що запланований рейс можуть відмінити. Про це розповіли дві українки, які придбали квитки на спецрейс до Києва, передає Інтерфакс-Україна.

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За їхніми словами, 2 вересня до українців, які зараз перебувають в Китаї, звернувся посол України в КНР. Він повідомив, що українська авіакомпанія готова сформувати виїзний рейс, щоб повернути людей додому. Після цього склали список охочих. Зрештою, МАУ організувала рейс на 9:25 17 вересня. Пасажирам квиток коштував 1,3 тисячі доларів.

Люди займали гроші, брали кредити, віддавали останні гроші, щоб купити квиток. Ми розраховували на цей рейс, адже для багатьох це був єдиний шанс повернутися додому. 14 вересня в 23:00 за місцевим часом нам повідомили, що рейс скасували, так як мало людей купили квитки,

– розповіла одна з пасажирок скасованого рейсу.

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Що говорять в МАУ

У МАУ розповіли, що авіакомпанія постійно працює з посольством, особливо під час організації спеціальних рейсів, які не входять у регулярну програму польотів. Саме посольство складає список пасажирів.

На жаль, людський фактор і рішення окремих пасажирів не платити в останній момент зумовили можливість не виконати цей рейс. Зі списку людей, які очікують перельоту, наданих посольством, квитки придбали тільки 60% від заявлених,

– заявили в компанії.

Співробітниця агентства також повідомила, що рейс перенесли на 15 жовтня, а гроші повернуть власникам протягом трьох місяців.

Чому ціни на квитки такі високі

Авіакомпанія відзначила, що ціна на квиток формується з обов'язкових витрат на переліт і обслуговування в аеропортах. Якщо літак летить в одну сторону порожнім, то ціна для пасажирів зросте. Адже авіакомпанія не може виконувати рейс, якщо не має оптимального рівня кількості пасажирів.