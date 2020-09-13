Данський танкер Maersk Etienne на початку серпня врятував 27 мігрантів. Однак після цього йому відмовляли у висадці всі прибережні країни. Тільки Італія нещодавно погодилася прийняти мігрантів. Весь цей час танкер на чолі з українцем Володимиром Єрошкіним перебував у Середземному морі.

Танкер підібрав мігрантів

4 серпня танкер, який рухався з італійської Генуї до Тунісу без вантажу, отримав сигнал біди, від берегової охорони Мальти, яка згодом заперечила цю інформацію, повідомляють на сайті Maersk Tankers.

Читайте також Човен із мігрантами загорівся біля Італії: є загиблі та зниклі безвісти

Танкер відгукнувся на виклик та натрапив на невелике дерев’яне судно. На його борту перебували 27 мігрантів, серед них – вагітна жінка і 15-річний хлопець.

Людей врятувати перед тим, як човен потонув. Танкер не призначений для такої кількості людей, тому мігрантів розмістили на підлозі поблизу носової частини корабля.

Країни одна за одною відмовлялися приймати судно

Мальта не дозволила танкеру причалювати до своїх берегів. Пояснювали це тим, що мігрантів врятували не в мальтійських територіальних водах. Італія та Лівія теж відмовлялися приймати судно. Тому Maersk Etienne понад місяць стояв поблизу Мальти.

Інше судно компанії на початку вересня передало людям, які опинилися у пастці, запаси їжі. Умови перебування мігрантів були настільки тяжкими, що декілька з них намагалися дістатися берега самотужки. Від ймовірної смерті їх врятував екіпаж танкера.

Чому ситуація змінилася

На ситуацію з Maersk Etienne звернула увагу міжнародна спільнота та ЗМІ. На початку вересня ООН і Міжнародна організація з міграції закликали середземноморські країни негайно прийняти мігрантів.

Судно Maersk Etienne виконало свої зобов’язання, але стало заручником дипломатичної гри про перекладання відповідальності з одного на іншого,

– йшлося в заяві.

Суть у тому, що міжнародне право зобов’язує судна невідкладно допомагати людям, які опинилися в біді. А країни повинні робити все, аби врятовані якнайшвидше опинилися на березі.

У результаті 11 вересня 27 людей із танкера перевели в рятувальну шлюпку, якою керує гуманітарна організація Mediterranea. У ніч на 12 вересня та прибула до Сицилії (Італія) . Мігранти перебувають у "серйозному психофізичному стані" після тривалого перебування на борту.

Що каже український капітан судна

Капітаном танкера є 38-річний Володимир Єрошкін. Чоловік родом з Одеси, а на данську компанію працює з 2011 року. Він розповів про те, як важко було врятувати мігрантів і, понад те, підтримувати їх на судні без належних умов, аби ті не занепали духом.

За словами Єрошкіна, пережити складний період йому допомагали рідні. "Моя старша донька дуже пишається мною, мій вчинок вразив її. Вона зовсім юна – їй 15 років", – поділився чоловік. Капітан запевняв, у випадку схожої ситуації майбутньому, танкер під його командуванням прийде на допомогу.

Зверніть увагу Британія використає армію для стримування потоку мігрантів

Біженці та мігранти в Середземномор'ї: що відомо