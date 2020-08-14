Українці зібралися біля посольства Білорусі в Києві на знак солідарності: яскраві фото
Біля посольства Білорусі в Києві 14 серпня зібралося кілька десятків людей. Українці вирішили підтримати білорусів та влаштували акцію солідарності з жертвами політичних репресій і проти міліцейського свавілля.
Що відомо про акцію протесту
Учасники акції вигукували гасла "Стоп поліцейському терору" та "Живе Білорусь". Про це повідомляє УНІАН.
Важливо ЦВК Білорусі оголосила остаточні результати голосування: у Лукашенка – 80%
Станом на 14:20 біля посольства зібралися приблизно три десятки активістів. В руках вони тримали прапори України й історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі, тематичні плакати, а також маски з портретом чинного Президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Вимоги активістів
Учасники зібрання вимагають від Лукашенка припинити свавілля щодо мітингувальників у Білорусі й катування затриманих громадян. Акція відбувається мирно, без провокацій. Правоохоронні органи спостерігають за дотриманням порядку.
Актуально Тихановська закликала мерів організувати мирні мітинги на вихідних у Білорусі: відео
Акція біля посольства Білорусі у Києві / Фото PavlovskyNews, "5 канал"
Протести у Білорусі: головне
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не згідні з результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Варто додати, що ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.