Біля посольства Білорусі в Києві 14 серпня зібралося кілька десятків людей. Українці вирішили підтримати білорусів та влаштували акцію солідарності з жертвами політичних репресій і проти міліцейського свавілля.

Що відомо про акцію протесту

Учасники акції вигукували гасла "Стоп поліцейському терору" та "Живе Білорусь". Про це повідомляє УНІАН.

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Станом на 14:20 біля посольства зібралися приблизно три десятки активістів. В руках вони тримали прапори України й історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі, тематичні плакати, а також маски з портретом чинного Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Вимоги активістів

Учасники зібрання вимагають від Лукашенка припинити свавілля щодо мітингувальників у Білорусі й катування затриманих громадян. Акція відбувається мирно, без провокацій. Правоохоронні органи спостерігають за дотриманням порядку.

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Акція біля посольства Білорусі у Києві / Фото PavlovskyNews, "5 канал"

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