23:32
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Українці в Італії напали на пасажира метро: відео

      614 Читать новость на русском
      У Римі українці побили та спробували пограбувати індуса
      У Римі українці побили та спробували пограбувати індуса / Кадр з відео

      У четвер ввечері, 1 листопада, римському метро 2 українців напали на громадянина Індії: вони влаштували бійку та намагались пограбувати чоловіка. За цим фактом місцева поліція відкрила провадження.

      Про це повідомляє Roma Today.

      Інцидент стався в наземному метрополітені Рим-Лідо, який з'єднує Рим з Остиєю. Відео бійки у Facebook опублікував користувач David Ognibene. На ролику видно, як 2 молодиків агресивно поводяться щодо одного з пасажирів. Один з учасників інциденту українською мовою називає себе фашистом і гучно лається.

      Читайте також: У Польщі жорстоко побили трьох українців: в одного чоловіка відкушений язик

      Через певний час сварка переросла в бійку. В результаті неї один із українських молодиків завдав сильної травми чоловіка індійської зовнішності. Травм зазнала і жінка, яка намагалася захистити потерпілого, – у неї було розбите обличчя.

      Оскільки потерпілий не звертався із заявою до правоохоронців, поліція була змушена відтворити події за допомогою камер спостереження і опитування кількох свідків. З’ясувалося, що двоє 23-річних українців, перш ніж вдарити пасажира (ним справді виявився 28-річний індус) і травмувати 57-річну українку, намагалися пограбувати валізу потерпілого.

      Після інциденту молодиків оперативно затримали правоохоронці, які згодом повідомили про інцидент судовій владі. Слідчий суддя відкрив провадження проти українців за фактом спроби пограбування.

      Теги: Новини України Сутички Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      сьогодні , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      сьогодні , 22:11 Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      Катерина Петренко
      Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      сьогодні , 22:01 Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      сьогодні , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      сьогодні , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США ввели додаткові санкції проти Росії
       1 липня 2016 , 19:12
      Чи готові росіяни застосувати ядерну зброю?
       28 березня 2015 , 15:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук