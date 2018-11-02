Українці в Італії напали на пасажира метро: відео

У четвер ввечері, 1 листопада, римському метро 2 українців напали на громадянина Індії: вони влаштували бійку та намагались пограбувати чоловіка. За цим фактом місцева поліція відкрила провадження.

Про це повідомляє Roma Today.

Інцидент стався в наземному метрополітені Рим-Лідо, який з'єднує Рим з Остиєю. Відео бійки у Facebook опублікував користувач David Ognibene. На ролику видно, як 2 молодиків агресивно поводяться щодо одного з пасажирів. Один з учасників інциденту українською мовою називає себе фашистом і гучно лається.

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Через певний час сварка переросла в бійку. В результаті неї один із українських молодиків завдав сильної травми чоловіка індійської зовнішності. Травм зазнала і жінка, яка намагалася захистити потерпілого, – у неї було розбите обличчя.

Оскільки потерпілий не звертався із заявою до правоохоронців, поліція була змушена відтворити події за допомогою камер спостереження і опитування кількох свідків. З’ясувалося, що двоє 23-річних українців, перш ніж вдарити пасажира (ним справді виявився 28-річний індус) і травмувати 57-річну українку, намагалися пограбувати валізу потерпілого.

Після інциденту молодиків оперативно затримали правоохоронці, які згодом повідомили про інцидент судовій владі. Слідчий суддя відкрив провадження проти українців за фактом спроби пограбування.