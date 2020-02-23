Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу

Польща найпопулярніша серед українських заробітчан країна. Близькість, незначний мовний бар'єр та вищі зарплати приваблюють 1-2 мільйони українців.

У матеріалі ви детальніше дізнаєтеся про таке:

В середньому українці заробляють 13-15 злотих за годину, абсолютна більшість виконують фізичну роботу;

Працювати в Польщі можна за біометричним паспортом, робочою візою чи картою побиту;

У Польщі дорожча оренда житла, проїзд у громадському транспорті та послуги мобільного зв'язку, але дешевша їжа;

Українці переважно шукають роботу через родичів та знайомих. Серед інших варіантів – польські сайти та компанії-посередники;

Польські роботодавці можуть "кинути" на гроші, але є спосіб захиститися.

Скільки заробляють українці та ким працюють?

Мінімальна зарплата у Польщі – 2,600 злотих на місяць або 17 злотих на годину. Її значно підняли у 2020 році. При "мінімалці" працівники отримують приблизно 1,900 злотих за місяць або 12 злотих за годину на руки. Польська мінімальна зарплата у 3,5 рази більша за українську, яка до оподаткування становить 4,723 гривні.

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Ще рік тому 40% українців були готові працювати на "мінімалці". Тепер таких не більше 6%. Такі дані наводять у дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського університету за 2019 рік, пише "Європейська правда". Найнижчі зарплати – у трудових мігрантів, що працюють від 3 до 6 місяців: майже половина з них заробляють до 13 злотих (81 гривня) за годину.

Вищі зарплати отримують українці з постійними або тимчасовими посвідками на проживання. Так, понад 70% з них заробляють понад 15 злотих (94 гривні) за годину, а третина заробляє 20-35 злотих (125-220 гривень).



Зарплати українців у Польщі за видом перебування в країні / Інфографіка 24 каналу

Якщо порівнювати зарплати за сферою діяльності, то найвищі зарплати у сферах будівництво та логістика, транспорт і склади.



Зарплати українців у Польщі за сферою / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що дослідження проводили у 2019 році. Тепер, коли мінімальні зарплати у Польщі суттєво зросли, то можна очікувати і вищих зарплат для українців.

77% опитаних українців у 2018 заявили, що у Польщі переважно виконували фізичну роботу, 16% – працювали у сфері послуг, 3% – мали працю, пов’язану із інтелектуальною діяльністю, і лише 1% працювали на керівних посадах. Такі дані з посиланням на опитування повідомляють Факти.

Що потрібно аби поїхати працювати у Польщу?

В Україні безвізовий режим з ЄС, отже потрапити у Польщу можна за біометричним паспортом.

Одним із способів отримати роботу легально, є виготовлення робочої візи. Вона для українців безкоштовна, але потрібно сплатити 15 євро за послуги візового центру. Візу відкривають на 6 місяців для звичайної роботи та на 9 місяців для сезонної.

Які документи потрібні для відкриття робочої візи?- Український паспорт та ідентифікаційний код

- Закордонний паспорт

- Медична страховка

- Фотографія 4,5х3,5

- Анкета

- Квитанція з банку про оплату сервісного збору

- Запрошення на роботу від роботодавця

Можна поїхати працювати і за біометричним паспортом, але він обмежує в часі – не більше 90 днів, після яких потрібно виїхати з країни на 90 днів. За таких умов ускладнюється пошук роботи. До речі, за статистикою у людей, які працюють за біометричним паспортом нижчі зарплати.



Візовий центр Польщі у Києві / Up-Study

Студентські візи також дають право на роботу. В такому випадку студент має взяти виписку з деканату про те, де навчається та показати роботодавцю. У Польщі роботодавці не платять податки зі студентів.

Найкращим, але і найскладнішим способом працювати в Польщі – є дозвіл на проживання, тобто карта побиту. Тимчасову відкривають на термін від 1 до 3 років. Заявку можуть розглядати 3-18 місяців. Карта має багато переваг, можна багаторазово перетинати кордон та міняти роботодавців.

Цікаве дослідження: Значно менше українців цікавляться роботою за кордоном: дослідження

Скільки коштує життя у Польщі?

Українці їдуть на заробітки у Польщу і здебільшого намагаються економити, але витрачати гроші на такі базові потреби як житло, їжа, транспорт та зв'язок доведеться.

Оренда житла

Найвища оренда – у Варшаві, Гданську та Кракові. За кавалерку (це однокімнатна квартира до 30 квадратних метрів) тут доведеться заплатити близько 2 тисяч злотих. Дещо дешевше жити у менших містах, таких як Лодзь, Бидгощ чи Катовіце.

Мобільний зв’язок

В заробітчан в Україні є друзі та родичі, а тому підтримувати з ними контакт важливо. За опитуванням, найважчою для українських заробітчан є розлука з близькими.

У Польщі є чотири популярні мобільні оператори: Orange і T-Mobile (міжнародні) та Play і Plus (місцеві). Можна купити звичайну SIM-карту і платити 20-40 злотих на місяць, але SIM-карта за контрактом дає більше гігабайтів інтернету та хвилин у роумінгу, хоч і коштує більше – близько 40-60 злотих на місяць.

Важливо, що у Польщі можна купити SIM-картку лише з паспортом.

Їжа

У Польщі загалом ціни на їжу дешевші, ніж в Україні. Там дешевші чай, кава, олія, помідори, рис, молоко, сметана, хліб та твердий сир. Приблизно однакові ціни на масло, картоплю і свинину. В країні популярні мережі великих супермаркетів Carrefour, Lidl, Auchan, Tesco, Kaufland, а також місцеві Biedronka і Zabka.

Детальніше про ціни на продукти у Польщі: Чи дорогі в Україні продукти: порівняння українських цін з європейськими

Транспорт

У Польщі основним способом пересування в містах є автобуси та трамваї, а між містами –поїзди. Щоб сісти на автобус потрібно купити або одноразовий квиток, або багаторазовий (доба, вікенд, тиждень, місяць). У Варшаві ціна на одноразовий квиток від 3,40 злотих, а квиток на місяць – 110 злотих. В інших містах ціна відрізняється, зокрема за одноразову поїзду в Кракові доведеться заплатити 3,80 злотих, а за місяць – від 46 злотих.



Польскі автобуси / newsrm.tv

У Польщі є корисні мобільні додатки, що допоможуть іноземцям не загубитися у місті. Jakdojade показує графіки та маршрути транспорту. Тут також можна прокласти маршрут з точки А в точку Б. Натомість, щоб купити квитки можна користуватися мобільними додатками moBILET і SkyCash.

Як себе захистити у Польщі?

Кілька порад як захистити свої права у Польщі:

Працюйте легально

Польські роботодавці можуть пропонувати на перший погляд вигідні умови, якщо ви влаштуєтеся нелегально. Деякі з них прагнуть цього аби зекономити і не платити податків за працівника. Але нелегальна праця, помимо порушення закону, має декілька негативних наслідків для українських заробітчан:

відсутність соціального забезпечення (медична страховка, оплачувана відпустка та оплачувані лікарняні)

можлива депортація з країни у випадку перевірок

можливість бути обманутим роботодавцем, адже його зобов'язання перед вами не закріплені письмово

Українці в таких ситуаціях можуть бути зовсім не захищені. Коли ми заходили в Польщу в 2016 році, то думали, що зайшли в Європу, але виявилося, що порядки, майже як в Україні, навіть корупція є, місцями ще гірше,

– запевнив UBR.ua керівник профспілки українських робітників у Польщі "Трудова солідарність" Віталій Махинько.

Кажіть ні цивільно-правовій угоді або звертайтеся до юриста

Українцям часто замість офіційного працевлаштування пропонують цивільно-правову угоду. Це вже краще ніж нічого, але все одно може обмежувати ваші права. Так роботодавець убезпечує себе від перевірок і водночас зменшує витрати на працівника.

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Якщо все ж ви підписуєте договір, то дуже уважно читайте його. Він можу суперечити трудовому кодексу Польщі, а отже і ваші права можуть бути незахищені. Бувають випадки, коли заробітчанин ще в Україні домовляється про одні умови, отримує запрошення, а коли приїжджає, то отримує зовсім інший договір. Найкраще в такому випадку показати договір юристу.



Українські заробітчани в Польщі / Фото: Głos Szczeciński

Якщо працювали нелегально і вам не заплатили, є шанс отримати гроші

В такому випадку варто звернутися в наступні адміністративні структури в такому порядку:

Państwowa Inspekcja Pracy (Державна інспекція праці); Straż Graniczna; Urząd skarbowy.

При цьому потрібно надати якомога більше доказів того, що ви працювали. Це можуть бути електронні листи про домовленість роботи, телефонні дзвінки, а також свідчення людей, які бачили вас у процесі роботи.

Найгірше — це те, що серед поляків відчувається зверхність по відношенню до українців навіть на побутовому рівні,

— додає Віталій Махинько.

Якщо працюєте легально, переконайтеся, що це справді так

Саме роботодавець сплачує за вас страхові і пенсійні внески. Щоб перевірити чи він це робить, попросіть у нього рапорт ZUS RMUA. Він зобов'язаний його надати у будь-який момент, але лише один раз на місяць.

Подавайте запит на дозвіл роботи завчасно

Якщо ви поїхали на заробітки на 6 місяців по біометричному паспорту, то потурбуйтеся завчасно про видачу дозволу для продовження роботи. Інакше прийдеться відмовитися від роботи або працювати нелегально. Можете завчасно подати на робочу візу або на карту проживання, хоча останньої можете не дочекатися протягом 6 місяців.

Як знайти роботу у Польщі?

Знайти роботу у Польщі можна різними способами. Серед українців найпопулярнішими є поради родичів та друзів. Згідно з опитуванням, більше 80% українських заробітчан шукали роботу через родичів та знайомих в Україні та Польщі.

Якщо такої можливості немає, то можна самостійно пошукати роботу на польських сайтах: Praca.pl, infoPraca.pl, Jooble.pl та Jobs.pl.

Також можна звернутися до українських або польських агентств з пошуку вакансій у Польщі. Проте тут доведеться заплатити за послуги. Таким способом, згідно з опитуванням, користувалися 13% заробітчан.

Скільки українців у Польщі?

Точну кількість українських заробітчан у Польщі не знає ніхто. Польща називає число від 800 тисяч до 1 мільйона. За іншими даними під час сезонних робіт кількість заробітчан сягає 2 мільйонів.

Значна частка українців працює нелегально. Зокрема, у 2019 під час перевірок у Польщі виявили 15 тисяч нелегальних працівників, з яких 13,3 тисяч – українці.

Цифри за 2019 рік щодо українських заробітчан у Польщі:

98% цих дозволів на сезонну працю у Польщі видали українцям

91% дозволів на термін до 6 місяців видали українцям

74% дозволів на роботу терміном до 3 років також отримали українці.

Українці були і залишаються основними трудовими мігрантами у Польщі. Проте майже половина українських заробітчан у Польщі планує поїхати в іншу країну. Найбільше у Німеччину, Чехію, США, Великобританію та країни Північної Європи. Цікаво, що ці напрямки є також популярними серед поляків. Такими є дані дослідження "Працівник з України: між Польщею та Німеччиною".

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Ми думаємо, що українці також дивляться на те, куди їдуть поляки працювати, і також їдуть у ці країни,

– заявив Марцін Колодзейчик на презентації Укрінформу.

НБУ підрахував, що за підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали до України приблизно 12 мільярдів доларів.

Міграційна політика щодо українців

У Польщі зараз напрацьовують нову міграційну політику щодо іноземців. Її хочуть запровадити упродовж наступних 6 місяців. Наразі відомо, що вона включатиме такі складові: