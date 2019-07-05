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      Українці є у складі екіпажу захопленого поблизу Гібралтару танкера

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      Серед членів захопленого в Гібралтарі судна були українці
      Серед членів захопленого в Гібралтарі судна були українці / www.nbcnews.com

      У четвер, 4 липня, влада Гібралтару затримала біля свого узбережжя нафтовий танкер Grace 1, який, буцімто, прямував до Сирії. Екіпаж судна складався з 28 осіб, більшість з яких громадяни Індії. Однак, серед екіпажу є пакистанці та українці.

      Місцева влада не вважає екіпаж захопленого Grace 1 злочинцями, а допитує його членів як свідків, повідомляє видання Sky News з посиланням на представника уряду Гібралтару.

      До слова: В Іспанії арештували судно з українським екіпажем, причина – 10 тонн гашишу на борту

      Як повідомив місцевий урядовець, поліцейські та митні службовці проводили власне розслідування на борту судна. Натомість королівські морські піхотинці залишились осторонь.

      У той час, поки проводились слідчі дії та допит свідків, старший командувач елітної революційної армії Ірану Мохсен Резаї пригрозив Британії захопленням танкера Об'єднаного Королівства.

      Якщо Британія не звільнить іранський нафтовий танкер, то обов'язком влади Ірану буде захоплення британського танкера,
      – написав Резаї у своєму Twitter.

      Що відомо про затримання нафтового танкера у Гібралтарі?У четвер, 4 липня, у біля берегів Гібралтару затримали танкер, який, як підозрюється, йшов до Сирії з нафтою, не зважаючи на режим санкцій Європейського Союзу.

      Судно Grace 1 затримав корабель флоту Великої Британії, до якої належить територія Гібралтару. Як повідомляє місцева влада, танкер перевозив близько 300 тисяч тонн нафти для режиму президента Сирії Башара Асада.

      Також з’явилися підозри, що паливо було завантажене не в Іраку, як вказують документи судна, а в Перській затоці недалеко від берегів Ірану.

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      Теги: Новини України Новини політики Великобританія Водний транспорт
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