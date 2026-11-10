У Польщі затримали двох українців за підозрою у шпигунстві і диверсіях на користь Росії

Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк у соцмережі X.

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Де затримали українців і в чому їх підозрюють?

За даними польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW), двох громадян України віком 24 та 25 років затримали 3 листопада у місті Мінськ-Мазовецький, що розташоване на схід від Варшави.

Слідство встановило, що вони виконували завдання російських спецслужб. Зокрема, збирали інформацію та фотографували об'єкти критичної інфраструктури й військові об'єкти на території Польщі.

Крім того, українців підозрюють у підпалах транспортних засобів. За даними слідства, перед цим вони змінювали номерні знаки автомобілів на схожі на ті, які використовують на транспорті української армії.

За виконання завдань чоловіки отримували гроші, зокрема в криптовалюті.

Цей крок міг мати на меті ускладнити встановлення справжніх обставин подій, а насамперед спрямувати підозри на українську сторону, що могло б використовуватися для поширення дезінформації– пояснив Томаш Семоняк.

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Яке покарання загрожує українцям?

Обом чоловікам висунули обвинувачення у шпигунській діяльності на користь іноземної розвідки проти Польщі та вчиненні диверсій. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Розслідування перебуває під наглядом виїзного відділення Національної прокуратури в Лодзі.

Як повідомляє Reuters, у разі доведення вини українцям загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у серії підпалів автомобілів з українськими номерними знаками. Правоохоронці встановили, що він цілеспрямовано обирав транспорт українців. Під час обшуку в помешканні підозрюваного також знайшли речовини, які могли використовувати для виготовлення вибухових сумішей. Суд узяв чоловіка під варту на три місяці.