Українців не виявилося серед постраждалих у ДТП з автобусом у Празі

Українців немає серед постраждалих після зіткнення автобуса та легкового автомобіля на околицях столиці Чехії Праги.

Про це у Twitter повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Нагадаємо, що 12 січня неподалік від Праги унаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса і легковика загинули 3 людини і постраждали 48.

"За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час ДТП на околиці Праги", – написав Кирилич.

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