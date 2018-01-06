Українців попередили про підйом рівня води у двох річках
16:55, сьогодні 1051 Читать новость на русском
Укргідрометцентр прогнозує підвищення рівня води на річках басейнів Прута та Сірету 6 – 8 січня.
Про це мовиться на сайті синоптиків.
"6 – 8 січня, у зв'язку з відлигою, на рiчках басейнiв Прута, Сіреті очiкується змiна гiдрологiчного режиму з поступовими пiдвищеннями рiвнiв води на 0,2 – 0,7 м над рiвнями на 8 годину 5 січня, без загрози негативних наслідків", – зазначили в Укргідрометцентрі.
Читайте також: У Карпатах можливе сходження лавини
Також синоптики додали, що у зв'язку зі зниженням температури повітря, починаючи з 10 січня на Верхньому Дніпрі, Десні, притоках Середнього Дніпра та мілководдях Київського водосховища очікується поява первинних льодових утворень у вигляді заберегів та шуги.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Новий турецький літак можуть обладнати українськими двигунами28 листопада 2017 , 17:59
Загрожує кримінальна відповідальність: міністр про знищення графіті часів Майдану в Києві3 вересня 2017 , 13:42
У поліції зреагували на побиття активістів біля храму УПЦ МПсьогодні , 22:56