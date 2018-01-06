Українців попередили про підйом рівня води у двох річках

Укргідрометцентр прогнозує підвищення рівня води на річках басейнів Прута та Сірету 6 – 8 січня.

Про це мовиться на сайті синоптиків.

"6 – 8 січня, у зв'язку з відлигою, на рiчках басейнiв Прута, Сіреті очiкується змiна гiдрологiчного режиму з поступовими пiдвищеннями рiвнiв води на 0,2 – 0,7 м над рiвнями на 8 годину 5 січня, без загрози негативних наслідків", – зазначили в Укргідрометцентрі.

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Також синоптики додали, що у зв'язку зі зниженням температури повітря, починаючи з 10 січня на Верхньому Дніпрі, Десні, притоках Середнього Дніпра та мілководдях Київського водосховища очікується поява первинних льодових утворень у вигляді заберегів та шуги.