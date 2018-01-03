Українців застерегли від поїздок в Росію
Українців, а особливо тих, хто має досвід участі в антитерористичній операції, закликають утриматись від поїздок до Росії та тимчасово окупованих територій.
Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
За словами очільника служби Василя Грицака, застереження щодо небезпеки перебування українців на території РФ підтверджують численні задокументовані факти російських провокацій у межах гібридної війни.
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Російські спецслужби намагаються втягувати українських громадян у протиправну діяльність, штучно створюючи компрометуючі ситуації, а також використовують родинні зв`язки, щоб виманити наших співвітчизників, насамперед учасників АТО, на свою територію для організації таких провокацій,
– наголосив Грицак.