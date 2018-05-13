18:32
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українця визнали найкрасивішим чоловіком планети

3689 Читать новость на русском

Не лише українські жінки, а й чоловіки дивують світ своєю красою. Богдан Юсипчук став першим українцем, який переміг у міжнародному чоловічому конкурсі краси, що проходив у Перу.

Декілька днів тому Богдан повернувся з Перу, де його визнали найкращим з-поміж 20 конкурсантів.

Читайте також: В Каннах представлять фільм про Богдана Юсипчука – найкрасивішого чоловіка України

"Там були насправді чоловіки, які були у кращій фізичній формі, але мені казали: бачиш, він має кращий вигляд, але він тупий, ти розумний. Я кажу: ви ж розумієте, набагато простіше підкачати тіло, ніж зробити розумною людиною", – сказав переможець міжнародного чоловічого конкурсу краси Mr Sea World-2018 Богдан Юсипчук.

Богдан Юсипчук
Богдан Юсипчук

Цій перемозі передував титул "Містер України" у 2014 та участь у одному із найпрестижніших конкурсів краси у Великобританії. Він виріс у Косові на Івано-Франківщині, відвідував музична школа і тренування з вільної та греко-римської боротьби.

У Богдана дві освіти – художника та актора, він вже зіграв у кількох фільмах, серед них - "Тіні незабутих предків" та "Крути - 1918". Усі свої перемоги, зізнається Богдан, спершу здобував в уяві. Міжнародний конкурс краси подумки вигравав тисячі разів.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Марина Молька
Теги: LifeStyle Новини України Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 80
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 256
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
475
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 358
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4845
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук