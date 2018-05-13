Українця визнали найкрасивішим чоловіком планети

Не лише українські жінки, а й чоловіки дивують світ своєю красою. Богдан Юсипчук став першим українцем, який переміг у міжнародному чоловічому конкурсі краси, що проходив у Перу.

Декілька днів тому Богдан повернувся з Перу, де його визнали найкращим з-поміж 20 конкурсантів.

Читайте також: В Каннах представлять фільм про Богдана Юсипчука – найкрасивішого чоловіка України

"Там були насправді чоловіки, які були у кращій фізичній формі, але мені казали: бачиш, він має кращий вигляд, але він тупий, ти розумний. Я кажу: ви ж розумієте, набагато простіше підкачати тіло, ніж зробити розумною людиною", – сказав переможець міжнародного чоловічого конкурсу краси Mr Sea World-2018 Богдан Юсипчук.



Богдан Юсипчук

Цій перемозі передував титул "Містер України" у 2014 та участь у одному із найпрестижніших конкурсів краси у Великобританії. Він виріс у Косові на Івано-Франківщині, відвідував музична школа і тренування з вільної та греко-римської боротьби.

У Богдана дві освіти – художника та актора, він вже зіграв у кількох фільмах, серед них - "Тіні незабутих предків" та "Крути - 1918". Усі свої перемоги, зізнається Богдан, спершу здобував в уяві. Міжнародний конкурс краси подумки вигравав тисячі разів.

Більше – дивіться у сюжеті.