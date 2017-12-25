Українця засудили на 12 років у терористичній "ЛНР": названа суть звинувачень

Так званий військовий суд самопроголошеної "Луганської народної республіки" засудив громадянина України до 12 років позбавлення волі за шпигунство.

Про це повідомляє прес-служба "генпрокуратури" ЛНР.

Читайте також: Від 4 до 15 років за ґратами: хто з бойовиків і їх поплічників отримав тюремні терміни в Україні

"Вироком Військового суду Луганської народної республіки громадянин України визнаний винним у скоєнні злочину проти основ конституційного ладу і безпеки держави. За вчинення злочинних дій підсудний засуджений до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років без конфіскації майна", – йдеться в повідомленні.

Чоловік засуджений за статтею про шпигунство, "тобто передачу і збирання за завданням іноземної розвідки відомостей для використання їх проти безпеки Луганської Народної Республіки.

Вирок суду набув чинності.