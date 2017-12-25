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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Українця засудили на 12 років у терористичній "ЛНР": названа суть звинувачень

13:17, сьогодні 755 Читать новость на русском
Українця посадили на 12 років в ЛНР за шпигунство
Українця посадили на 12 років в ЛНР за шпигунство / Фото з відкритих джерел

Так званий військовий суд самопроголошеної "Луганської народної республіки" засудив громадянина України до 12 років позбавлення волі за шпигунство.

Про це повідомляє прес-служба "генпрокуратури" ЛНР.

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"Вироком Військового суду Луганської народної республіки громадянин України визнаний винним у скоєнні злочину проти основ конституційного ладу і безпеки держави. За вчинення злочинних дій підсудний засуджений до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років без конфіскації майна", – йдеться в повідомленні.

Чоловік засуджений за статтею про шпигунство, "тобто передачу і збирання за завданням іноземної розвідки відомостей для використання їх проти безпеки Луганської Народної Республіки.

Вирок суду набув чинності.

Теги: Новини України Кримінальні новини Луганськ Війна на Донбасі Тероризм
Джерело: 24 Канал
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