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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українцям повертатимуть кошти за розрахунок з допомогою Apple Pay

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За розрахунок Apple Pay повертатимуть гроші
За розрахунок Apple Pay повертатимуть гроші / Фото з відкритих джерел

Український банк "ПриватБанк" запустив акцію для своїх клієнтів - під назвою "Cashback з Apple Pay". Вона передбачає повернення коштів, якщо користувачі будуть розраховуватись за допомогою Apple Pay.

Про це пише tehnot.com.

Cashback з Apple Pay обіцяє повертати по 5 гривень на рахунок за кожну транзакцію. Цікаво, що в умовах немає обмежень щодо суми покупки. А от повернути, згідно з умовами акції, можна лише до 100 гривень.

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Акція триватиме з 20 серпня по 20 вересня 2018 року. При цьому компенсовані кошти будуть нараховувати до 1 жовтня включно.

Щоб отримувати кешбек, потрібно спочатку зареєструватись на офіційному сайті.

Що таке Apple Pay? Це функція, дозволяє дуже просто здійснювати покупки в додатках і на сайтах дотиком пальця до Touch ID або подвійним кліком, а в магазинах розплачуватися за допомогою Apple Pay можна з iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch.

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Теги: Техно Інтернет Приватбанк Apple
Джерело: 24 Канал
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