Тобто ЄС рекомендує країнам-членам обмежити в'їзд для громадян нашої країни. Слідом за цим Бельгія закрила в'їзд навіть для вакцинованих українців.

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Далі, на жаль, буде більше

833 смерті за день. Ми випередили навіть США за кількістю смертей на день. Менш як 20% вакцинованих громадян. Підробні сертифікати.

Усе це в купі з десятками тисяч хворих щодня стало причиною початку ізоляції України від світу. Нашим цивілізованим сусідам не хочеться пускати на свою територію небезпечних українців. Які можуть принести вірус навіть з сертифікатом про вакцинацію та ПЛР-тестом. І їх можна зрозуміти.

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Ми усі – і вакциновані, і невакциновані – зараз перебуваємо в одному човні. І всіх нас – вакцинованих і ні, не захочуть скоро бачити ніде.

Вакцинація від COVID-19 стає справою іміджу України / Фото з архіву 24 каналу

За теперішніх темпів вакцинації (близько 250 тисяч щеплень на добу) до кінця року Україна може зробити ще близько 13 мільйонів щеплень. При нинішніх охопленнях – це вкрай мало. Усе залежить від кожного з нас: хворіти чи ні. Жити чи помирати. Бути частиною цивілізованого світу чи й далі мати Україну як чорну пляму на карті Європи.

Вакцинація перестає бути особистою справою кожного і стає справою іміджу України.