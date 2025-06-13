Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
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В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 1 200 загиблих українців, зокрема військовослужбовців. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи для ідентифікації тіл.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
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