Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає 24 канал.

Важливо Уряд максимально спростив проходження гуманітарної допомоги з-за кордону

За його словами, усі вантажі швидко приймають у логістичних хабах, після чого їх доставляють по регіонах. Тимошенко відзначає, що люди з усього світу постійно звертаються з питанням, чим допомогти українцям.

Щоб спростити цей процес для іноземців, в Офісі Президента розробили спеціальний сайт Help.gov.ua. Там можна дізнатися, як допомогти з-за кордону та які речі найбільше потребують українці.

Тут можна дізнатись як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Що саме потрібно країні зараз, – йдеться у повідомленні.

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