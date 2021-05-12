Україну нарешті охопить значне потепління. У деяких регіонах 16 – 17 травня температура повітря сягне аж +30 градусів. Крім цього, прогнозують дощі та грози.

Теплішатиме поступово з 15 травня. Найбільшу спеку обіцяють на Сході та Півдні України.

До речі В Україну знову сунуть грози: де та коли очікувати негоду

Що прогнозують синоптики

15 травня

Більшу частину України накриють грози. Температура повітря триматиметься на рівні +18...+22 градусів. Сухо буде лише у східних та південних областях. Вже тоді на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині стовпчики термометрів піднімуться до +25...+28 градусів.

16 травня

Грози так само триватимуть на Заході та у Центрі, проте охоплять ще й Південь. Натомість на Півночі та Сході погода ще більше покращиться. Наприклад, у Києві буде +24...+26 градусів, у Харкові – +27...+29.

17 травня

Синоптики зазначають, що опади та грози досі будуть. Вони накриють більшу частину областей. Попри це, в Україні значно потеплішає. Спеку до +30 градусів обіцяють на Сході та Півдні. На Півночі та у Центрі теж буде жарка погода – до +26.

Зверніть увагу! Синоптикиня Наталка Діденко теж підтвердила, що з 16 травня в Україну прийде потепління до +30 градусів. Народний синоптик Леонід Горбань зазначав, що найтеплішим буде останній тиждень травня.



Погода 17 травня / Карта Укргідрометцентру