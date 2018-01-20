Україну атакуватимуть два циклони, оголошено штормове попередження: перелік областей

У неділю, 21 січня, одразу 7 регіонів України атакуватимуть одразу два активних циклони. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Пише видання ТСН.

Так, менш активний з цих циклонів пройде у південних районах Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької та Луганської областей та принесе із собою дощі, а в Харківській, Дніпропетровській і північних районних Миколаївської областей випаде сніг.

Детальніше про прогноз погоди на 21 січня – читайте за посиланням

Далі за ним прийде наступний, потужніший, циклон, котрий прямуватиме з північного заходу Чорного моря принесе сніг одразу на три доби – з 21 по 23 січня.

"Якщо підсумувати, то на території півдня і сходу України будуть сильні снігопади. Наприклад, на півночі Луганської області загальна кількість опадів може досягати 50 мм. В інших областях кількість опадів буде від 20 до 40 мм. Найбільше снігового покриву сформується в східній половині Харківської і Дніпропетровської областей, в північній половині Луганській області, на півночі Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. У цих регіонах висота снігового покрову може досягти 30 і навіть 40 см додатково до тих 5-8 см, який є в даний час", – розповів Кульбіда.

При цьому в Українському гідрометцентрі на цей період, протягом 21-23 січня, оголошено штормове попередження у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

Там також додали, що у цих регіонах посилиться швидкості вітру до 15-20 м/с, а місцями 25 м/с, що призведе до хуртовин.