07:41
21 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Україну атакуватимуть два циклони, оголошено штормове попередження: перелік областей

20:01, 20 січня 19950 Читать новость на русском
В Україні оголошено штормове попередження
В Україні оголошено штормове попередження / firtka.if.ua

У неділю, 21 січня, одразу 7 регіонів України атакуватимуть одразу два активних циклони. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Пише видання ТСН.

Так, менш активний з цих циклонів пройде у південних районах Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької та Луганської областей та принесе із собою дощі, а в Харківській, Дніпропетровській і північних районних Миколаївської областей випаде сніг.

Детальніше про прогноз погоди на 21 січня – читайте за посиланням

Далі за ним прийде наступний, потужніший, циклон, котрий прямуватиме з північного заходу Чорного моря принесе сніг одразу на три доби – з 21 по 23 січня.

"Якщо підсумувати, то на території півдня і сходу України будуть сильні снігопади. Наприклад, на півночі Луганської області загальна кількість опадів може досягати 50 мм. В інших областях кількість опадів буде від 20 до 40 мм. Найбільше снігового покриву сформується в східній половині Харківської і Дніпропетровської областей, в північній половині Луганській області, на півночі Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. У цих регіонах висота снігового покрову може досягти 30 і навіть 40 см додатково до тих 5-8 см, який є в даний час", – розповів Кульбіда.

При цьому в Українському гідрометцентрі на цей період, протягом 21-23 січня, оголошено штормове попередження у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

Там також додали, що у цих регіонах посилиться швидкості вітру до 15-20 м/с, а місцями 25 м/с, що призведе до хуртовин.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 20 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Як небажання Порошенка і компанії створити Антикорупційний суд пов'язане з ростом долара
20 січня, 23:19 Як небажання Порошенка і компанії створити Антикорупційний суд пов'язане з ростом долара
Віталій Шабунін 1131
Та залишайтеся вже в ЄС, або Як Путін брекзіту може завадити
20 січня, 22:03 Та залишайтеся вже в ЄС, або Як Путін брекзіту може завадити
Борис Немировський 1398
Головні новини 20 січня: напад на посольство України у Греції, нова стрілянина в Одесі
20 січня, 22:00 Головні новини 20 січня: напад на посольство України у Греції, нова стрілянина в Одесі
1247
Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
20 січня, 19:02 Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
Олег Пономарь 6138
День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
20 січня, 17:10 День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
Настя Сукач 2210
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Українці встановили рекорд за кількістю "новорічних" злочинів
 4 січня , 08:15
В Одесі чоловік відкрив стрілянину по перехожих з вікна забарикадованої квартири: відео
 20 січня , 13:32
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук