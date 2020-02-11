Україну накрили потужні снігопади: коли вщухне лютнева негода

Західні регіони оговтуються від потужного вітру, а Центр та Схід борються з сильними снігопадами. Де ситуація найскладніша – читайте далі.

Чотири сотні населених пунктів залишились без світла, десятки автівок стали заручниками заметів, а комунальники з ночі прибирають вулиці від снігу.

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Західна Україна оговтується від потужного вітру, який 10 лютого повалив дерева та пошкодив залізничні шляхи. А центральні та східні регіони потерпають від потужних снігопадів сьогодні.

Дніпропетровщина

Хоч комунальна техніка почала боротися із заметами ще вночі, зранку десятки машин на Дніпропетровщині все ж стали заручниками транспортного колапсу.



Негода на Дніпропетровщині / Фото: Дніпропетровська ОДА

В області ситуація складніша. На трасі Нікополь – Дніпро перекинулася вантажівка, тому щоб уникнути можливих ДТП, частину траси довелося перекрити.

Харківщина

Харківщина також потерпає від снігу. Там техніка цілу ніч розчищала дороги, а рятувальники витягали машини з заметів.



Снігопад на Харківщині / Фото: Харківська ОДА

На Балаклійщині до снігової пастки потрапив шкільний автобус. Учні встигли в школу завдяки рятувальникам, які успішно "дістали" автобус з-під снігу. Під селом Савинці також відкопали з замету автівку з дітьми.

У ДСНС говорять, що люди не розрахували, що на дорогах може бути так багато снігу. У автівках були цілі сім'ї.

Прикарпаття

На Західній Україні ліквідовують наслідки негоди. На Івано-Франківщині шквальний вітер обірвав дроти, тому тут досі знеструмлені майже сотня сіл та містечок.



Шквальний вітер на Прикарпатті наробив лиха / Фото з фейсбука

У горах оголосили лавинну небезпеку найвищого рівня. Туристів просять утриматись від походів. Вітер в горах – до 30 метрів за секунду.

Пориви вітру на Прикарпатті: відео

За прогнозами синоптиків, уже в середу, 12 лютого, буревій вгамується. Втім, далі сніжитиме – переважно у центральних та східних регіонах.