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      Україну накрили потужні снігопади: коли вщухне лютнева негода

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      Західні регіони оговтуються від потужного вітру, а Центр та Схід борються з сильними снігопадами. Де ситуація найскладніша – читайте далі.

      Чотири сотні населених пунктів залишились без світла, десятки автівок стали заручниками заметів, а комунальники з ночі прибирають вулиці від снігу.

      Читайте також: Негода наробила лиха в Україні: які області постраждали

      Західна Україна оговтується від потужного вітру, який 10 лютого повалив дерева та пошкодив залізничні шляхи. А центральні та східні регіони потерпають від потужних снігопадів сьогодні. 

      Дніпропетровщина

      Хоч комунальна техніка почала боротися із заметами ще вночі, зранку десятки машин на Дніпропетровщині все ж стали заручниками транспортного колапсу.

      Негода на Дніпропетровщині
      Негода на Дніпропетровщині / Фото: Дніпропетровська ОДА

      В області ситуація складніша. На трасі Нікополь – Дніпро перекинулася вантажівка, тому щоб уникнути можливих ДТП, частину траси довелося перекрити. 

      Харківщина

      Харківщина також потерпає від снігу. Там техніка цілу ніч розчищала дороги, а рятувальники витягали машини з заметів.

      Снігопад в Харкові
      Снігопад на Харківщині / Фото: Харківська ОДА

      На Балаклійщині до снігової пастки потрапив шкільний автобус. Учні встигли в школу завдяки рятувальникам, які успішно "дістали" автобус з-під снігу. Під селом Савинці також відкопали з замету автівку з дітьми.

      У ДСНС говорять, що люди не розрахували, що на дорогах може бути так багато снігу. У автівках були цілі сім'ї.

      Прикарпаття

      На Західній Україні ліквідовують наслідки негоди. На Івано-Франківщині шквальний вітер обірвав дроти, тому тут досі знеструмлені майже сотня сіл та містечок

      Сильний вітер на Прикарпатті
      Шквальний вітер на Прикарпатті наробив лиха / Фото з фейсбука

      У горах оголосили лавинну небезпеку найвищого рівня. Туристів просять утриматись від походів. Вітер в горах – до 30 метрів за секунду. 

      Пориви вітру на Прикарпатті: відео

      За прогнозами синоптиків, уже в середу, 12 лютого, буревій вгамується. Втім, далі сніжитиме – переважно у центральних та східних регіонах.

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Новини Дніпра Новини Харкова Карпати Негода в Україні Погода
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