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      "Укрлендфармінг” Бахматюка збудував автобусні зупинки у найбільшому районі України – Овруцькому

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      "Укрлендфармінг" Бахматюка збудував автобусні зупинки у найбільшому за територією районі України
      "Укрлендфармінг" Бахматюка збудував автобусні зупинки у найбільшому за територією районі України

      Підприємство "ВП “Полісся", яке входить до Групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, обладнало шість нових зупинок упродовж відрізка траси обласного значення та дороги, яка об'єднує чотири села: Нові Велідники, Старі Велідники, Красилівка та Прибитки Нововелідницької сільської ради.

      Овруцький – це найбільший за територією район України. "Укрлендфармінг" профінансував проект майже на 90 тисяч гривень.

      Автобусні зупинки будувалися в селах в основному ще за часів Радянського Союзу і потребували термінового оновлення. Кошти на такі потреби виділяються з місцевих бюджетів неохоче, тому сільські голови звернулись до "ВП "Полісся" групи "Укрлендфармінг", яка є соціально відповідальною компанією.

      Нам важливо створювати комфортні умови життя та роботи в селах, щоб люди залишались тут жити і працювати. Автобусні зупинки – це не тільки "обличчя" сіл, які ще й розташовані на трасі обласного значення, це й місця очікування транспорту, який везе наших мешканців чи на роботу, чи провідати родичів, – ділиться міркуваннями Петро Романуха, голова Нововелідницької сільської ради. – Обладнання шести сучасних і комфортних зупинок оплатив "Укрлендфармінг", а в наших спільних планах – ремонт доріг та інші інфраструктурні проекти".

      Зупинки розташовані в селах, де проживають біля 3 тисяч мешканців.

      Якщо раніше питанням облаштування займалася державні структури – райавтодори – то наразі ініціативу проявляємо ми – місцеві підприємства. Протяжність села Красилівки – три кілометри. Історично це село мало одну зупинку на початку села, іншу – в кінці. Людям треба було йти чималу відстань, щоб дістатися до неї. А тепер ми побудували на цьому відрізку для зручності пасажирів кілька зупинок. У деяких селах їх взагалі не було, 
      – зазначив Володимир Левківський, директор "ВП "Полісся".

      Турбота про благоустрій тих населених пунктів, де працюють підприємства "Укрлендфармінгу", одного з лідерів серед українських аграрних холдингів, – це стратегічне питання кожного керівника з 11 кластерів компанії. Поліпшення життя сільських громад підприємствами групи компаній "Укрлендфармінг" відбувається за рахунок допомоги з будівництвом, відновленням об’єктів інфраструктури, ремонтом доріг, будинків культури, лікарень, шкіл та інших соціально важливих для життя сучасного села суспільних установ.

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      Теги: Новини політики Новини України
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