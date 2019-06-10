"Укрлендфармінг” Бахматюка збудував автобусні зупинки у найбільшому районі України – Овруцькому

Підприємство "ВП “Полісся", яке входить до Групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, обладнало шість нових зупинок упродовж відрізка траси обласного значення та дороги, яка об'єднує чотири села: Нові Велідники, Старі Велідники, Красилівка та Прибитки Нововелідницької сільської ради.

Овруцький – це найбільший за територією район України. "Укрлендфармінг" профінансував проект майже на 90 тисяч гривень.

Автобусні зупинки будувалися в селах в основному ще за часів Радянського Союзу і потребували термінового оновлення. Кошти на такі потреби виділяються з місцевих бюджетів неохоче, тому сільські голови звернулись до "ВП "Полісся" групи "Укрлендфармінг", яка є соціально відповідальною компанією.

Нам важливо створювати комфортні умови життя та роботи в селах, щоб люди залишались тут жити і працювати. Автобусні зупинки – це не тільки "обличчя" сіл, які ще й розташовані на трасі обласного значення, це й місця очікування транспорту, який везе наших мешканців чи на роботу, чи провідати родичів, – ділиться міркуваннями Петро Романуха, голова Нововелідницької сільської ради. – Обладнання шести сучасних і комфортних зупинок оплатив "Укрлендфармінг", а в наших спільних планах – ремонт доріг та інші інфраструктурні проекти".

Зупинки розташовані в селах, де проживають біля 3 тисяч мешканців.

Якщо раніше питанням облаштування займалася державні структури – райавтодори – то наразі ініціативу проявляємо ми – місцеві підприємства. Протяжність села Красилівки – три кілометри. Історично це село мало одну зупинку на початку села, іншу – в кінці. Людям треба було йти чималу відстань, щоб дістатися до неї. А тепер ми побудували на цьому відрізку для зручності пасажирів кілька зупинок. У деяких селах їх взагалі не було,

– зазначив Володимир Левківський, директор "ВП "Полісся".

Турбота про благоустрій тих населених пунктів, де працюють підприємства "Укрлендфармінгу", одного з лідерів серед українських аграрних холдингів, – це стратегічне питання кожного керівника з 11 кластерів компанії. Поліпшення життя сільських громад підприємствами групи компаній "Укрлендфармінг" відбувається за рахунок допомоги з будівництвом, відновленням об’єктів інфраструктури, ремонтом доріг, будинків культури, лікарень, шкіл та інших соціально важливих для життя сучасного села суспільних установ.