"Укрлендфармінг" зібрав втричі кращий за якістю врожай озимої пшениці, ніж минулого року

Жнива ранніх зернових на полях групи компаній "Укрлендфармінг", власником якої є бізнесмен Олег Бахматюк, завершені.

В порівнянні з 2018 роком компанія отримала втричі кращий за якістю врожай. У 2019 році практично дефіцитом стала пшениця 4 класу.

У порівнянні з минулими роками жнива пройшли в досить короткий термін. За словами Володимира Сущенка, керівника департаменту зернозберігання та комбікормового виробництва холдингу "Укрлендфармінг", урожай озимої пшениці 2019 року відзначається винятково високою класністю. Основний обсяг ранніх зернових прийняла власна високотехнологічна елеваторна мережа "Укрлендфармінгу". Її загальна потужність – 2,66 млн тонн одночасного зберігання пшениці. 17 елеваторів зручно розташовані біля основних земельних масивів холдингу, майже всі мають під’їзні залізничні колії та покривають 98% власних потреб агрохолдингу у зберіганні сільськогосподарської продукції. Активною є також робота елеваторів зі сторонніми поклажодавцями.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом та виробництвом м'яса. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агровиробничих кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатори, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське", загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям в 10, 5 млн курей-несучок – найбільшим в Україні в 2018 році. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.