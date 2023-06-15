Такий крок також допоможе підтримати вітчизняного виробника та сприятиме забезпеченню стабілізації національної економіки. Зокрема, пропонується обкласти імпортним митом у 50% вина виноградні, вина кріплені, вермути, інші зародженні напої тощо.

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Чому потрібно запровадити спецмита

Генеральний директор корпорації Володимир Кучеренко пояснює необхідність введення спецмит тим, що Україна має припинити фінансування лояльних до Росії країн.

Попри те, що Україна довгий час намагалася не тільки підтримувати дружні відносини з Грузією та Вірменію, а й активно включалася у торговельне співробітництво, нехтуючи власними інтересами, зараз необхідно якнайшвидше стати на захист вітчизняного виробника, адже наслідком бездіяльності може стати повне імпортозаміщення української виноробної продукції,

– каже він.

Важливо, щоб Україна утрималася від продовження політики донора економік інших держав, особливо коли йдеться про країни, які відкрито потурають діям злочинної влади, вважають в корпорації. На думку підприємств галузі, введення спецмита підтримає українських виробників та стимулюватиме споживання української продукції.

"Встановлюючи відповідні спеціальні митні збори на імпорт готової виноробної продукції, ми можемо захистити інтереси українських виноградарів і виноробів, а також сприяти споживанню нашої високоякісної вітчизняної продукції у цей складний час", – впевнений Кучеренко.

Такі заходи, на його думку, не лише стануть адекватною відповіддю на відсутність підтримки з боку цих країн, а й заохотять українців споживати вітчизняні продукти.

Укрвинпром діє від імені та за дорученням керівників підприємств галузі. Володимир Кучеренко закликає прем'єр-міністра вжити негайних заходів для вирішення ситуації, які сприятимуть покращенню стану економіки України.