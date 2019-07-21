Українське судно загорілося біля берегів Західної Африки, пропав член екіпажу: фото

У суботу, 20 липня, на борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Мавританії (Західна Африка) спалахнула пожежа, під час якої пропав безвісти один моторист.

Видання "Думская" з посиланням на заяви членів екіпажу повідомляє, що наразі тривають пошуки чоловіка. Наскільки серйозні пошкодження, отримані траулером, поки не відомо. Щодо інших можливих жертв внаслідок пожежі на судні інформації наразі немає.

Читайте також: Українця та росіянина знайшли мертвими на танкері в Індійському океані

Зазначається, що востаннє автоматичне ідентифікаційна система корабля зафіксувала його місце розташування біля порту Нуадібу, що на північному заході Мавританії. Це було десять днів тому. Після цього "Іван Голубець" з невідомих причин відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт.

Траулер "Іван Голубець" – це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Зараз він ходить під грузинським прапором. У державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" і "Професор Михайло Александров".

Пожежа на траулері "Іван Голубець":

Фото "Думская".