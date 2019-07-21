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      Українське судно загорілося біля берегів Західної Африки, пропав член екіпажу: фото

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      Траулер Іван Голубець
      Траулер Іван Голубець / Думская

      У суботу, 20 липня, на борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Мавританії (Західна Африка) спалахнула пожежа, під час якої пропав безвісти один моторист.

      Видання "Думская" з посиланням на заяви членів екіпажу повідомляє, що наразі тривають пошуки чоловіка. Наскільки серйозні пошкодження, отримані траулером, поки не відомо. Щодо інших можливих жертв внаслідок пожежі на судні інформації наразі немає.

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      Зазначається, що востаннє автоматичне ідентифікаційна система корабля зафіксувала його місце розташування біля порту Нуадібу, що на північному заході Мавританії. Це було десять днів тому. Після цього "Іван Голубець" з невідомих причин відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт.

      Траулер "Іван Голубець" – це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Зараз він ходить під грузинським прапором. У державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" і "Професор Михайло Александров".

      Пожежа на траулері "Іван Голубець":

      Фото "Думская".

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      Теги: Новини України Пожежа Водний транспорт Африка
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