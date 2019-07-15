Українця та росіянина знайшли мертвими на танкері в Індійському океані

Двох чоловіків виявили мертвими на борту іноземного судна в Індійському океані. Виявилося, що це українець та росіянин. Слідство з'ясовує, що трапилося, та за попередніми даними – чоловіки перед смертю розпивали медичний спирт.

Про інцидент повідомила на офіційному сайті благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль" із міста Одеса.

Читайте також: 13 українців загинули за 2 місяці на турецькому курорті

Мертвих чоловіків знайшли ще наприкінці минулого тижня на борту танкера GAS AEGEAN, що мандрував під прапором ЛіберіЇ через Індійський океан. Члени екіпажу помітили відсутність одночасно двох моряків, почали їх шукати та згодом виявили без ознак життя.

Один із загиблих – 34-річний другий механік з Ізмаїла Одеської області, інший – 39-річний моряк з Росії.

Судно прямувало з Франції до Східної Індії, та після трагічної знахідки змінило курс та пришвартувалося в одному з портів Шрі-Ланки. Там тіла моряків відправили на експертизу.



На GAS AEGEAN знайшли мертвими українця та росіянина

За непідтвердженими наразі даними, перед загибеллю чоловіки пили спирт, який фактично викрали з корабельного шпиталю. Утім, справжні причини трагедії встановлюватиме слідство.