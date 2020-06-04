Укрзалізниця вирішила призначити додаткові потяги до святкування Трійці. Мовиться про регіональні рейси, які сполучатимуть Київ з сусідніми містами.

Додаткові рейси курсуватимуть у період з 5 до 9 червня, повідомляє Укрзалізниця у своєму телеграмі.

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У цей період щоденно курсуватимуть додаткові потяги за 5 рейсами:

№864/866 сполученням Неданичі, Чернігів – Київ-Волинський;

№884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський;

№888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів;

№896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський.

№880/882 Київ-Волинський – Славутич – Фастів (курсуватиме 8 червня).

На усі додаткові потяги квитки продаватимуться лише на 50% місць. Це передбаченно відповідними постановами Кабінету Міністрів України про послаблення карантину.

У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом,

– наголосили в Укрзалізниці.

Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах: