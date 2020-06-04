Укрзалізниця щойно вийшла з карантину, а вже призначає додаткові потяги: перелік рейсів
Укрзалізниця вирішила призначити додаткові потяги до святкування Трійці. Мовиться про регіональні рейси, які сполучатимуть Київ з сусідніми містами.
Додаткові рейси курсуватимуть у період з 5 до 9 червня, повідомляє Укрзалізниця у своєму телеграмі.
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У цей період щоденно курсуватимуть додаткові потяги за 5 рейсами:
- №864/866 сполученням Неданичі, Чернігів – Київ-Волинський;
- №884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський;
- №888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів;
- №896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський.
- №880/882 Київ-Волинський – Славутич – Фастів (курсуватиме 8 червня).
На усі додаткові потяги квитки продаватимуться лише на 50% місць. Це передбаченно відповідними постановами Кабінету Міністрів України про послаблення карантину.
У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом,
– наголосили в Укрзалізниці.
Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах:
- Потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках.
- Користуватися санітайзерами для рук.
- Дотримуватися соціальної дистанції – не менше 1,5 метри.
- У разі виявлення симптомів ГРВІ залишатися вдома.