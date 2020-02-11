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      Укрзалізниця через конкурс шукає собі керівника

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      Укрзалізниця оголосила конкурс на посаду нового керівника / фото з відкритих джерел

      Укрзалізниця офіційно розпочала процес конкурсного відбору голови правління компанії. Відповідне рішення було ухвалено наглядовою радою.

      До проведення відбору залучать провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden, повідомляє Укрзалізниця на своєму сайті.

      До слова: Deutsche Bahn та Укрзалізниця підписали меморандум: як працює німецька компанія

      З огляду на статус компанії як одного з найбільших залізничних операторів у Євразії та специфіку професійних викликів, які вона пропонує, Укрзалізниця очікує, що посада керівника буде цікавою для висококваліфікованих кандидатів з України та інших країн.

      Відбір буде здійснюватися шляхом проведення відкритого та незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу,
      – запевнив голова наглядової ради Шевкі Аджунер.

      Найбільше шансів отримати перемогу в конкурсі матимуть кандидати, що відповідатимуть низці критеріїв:

      • високий рівень компетенції;
      • здатність вести Укрзалізницю вперед з огляду на існуючі та майбутні виклики;
      • дотримання найкращих принципів і практик корпоративного управління.

      Укрзалізниця закликає кваліфікованих кандидатів подаватися на конкурс, а також обіцяє чесні та рівні умови для всіх його учасників.

      Чому Укрзалізниця залишилася без керівника: коротко

      Наглядова рада Укрзалізниці ухвалила рішення звільнити з посади керівника підприємства Євгена Кравцова ще наприкінці січня. Заяву про відставку Кравцов особисто подав у грудні 2019 року.

      Євген Кравцов працював в Укрзалізниці ще з 2015 року, але, ідучи у відставку, запевняв, що жодного конфлікту з Кабміном у нього не було. Хоча про це часто писали у ЗМІ.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця
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