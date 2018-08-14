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"Укрзалізниця" готується приховано підвищити залізничний тариф на 25%

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Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / agropolit.com

Останні ініціативи "Укрзалізниці" приведуть до прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 25%.

Про це заявив глава Федерації металургів України Сергій Біленький в ефірі телеканалу "112 Україна", пише Мінпром.

С.Біленький нагадав, що підвищення вантажних тарифів з 31 жовтня 2017 року на 15% обійшлося бізнесу в 6,5 млрд грн додаткових витрат на рік і ще стільки ж бізнес заплатив в результаті проведеної дерегуляції вагонної складової.

"Крім того, зараз обговорюється проект наказу Мінінфраструктури, який дозволить "Укрзалізниці" підняти ще ставки на подачу порожніх вагонів. Це буде бізнесу ще додаткова втрата 5 млрд грн. 6,5, 6,5 і 5 – вже 18 млрд грн", – зазначив С.Біленький.

Глава ФМУ звернув увагу і на інші ініціативи залізниці по таємному підвищенні тарифів. "Там так званий коефіцієнт Т-додатковий, який визначає час на документальне оформлення порожніх вагонів. Зараз підприємства платять, вантажоперевізники за одну добу."Укрзалізниця" хоче, щоб вони платили за дві. Це ще 1,2 млрд грн. Тому, якщо ми все складемо, буде близько 20 млрд грн", – зазначив він.

"І ще нас чекає, ми в цьому впевнені, вже на початку осені нове підвищення безпосередньо тарифів. У нас традиційно "Укрзалізниця" восени намагається підвищити тарифи. Жодна промисловість таке навантаження витримати не може", – резюмував С.Біленький.

Як повідомлялося, вчора керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів ".

Теги: Укрзалізниця металургія Тарифи Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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