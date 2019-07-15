"Укрзалізниця": Окремі профспілкові активісти намагаються дестабілізувати роботу галузі

Напередодні виборів до Верховної Ради деякі галузеві профспілкові організації долучаються до політичних перегонів, активізують свою діяльність, влаштовуючи псевдомітинги та політичні акції. Метою цих заходів є дестабілізація роботи галузі, "розкрутка" окремих профспілкових лідерів, а подекуди й намагання деяких сил повернути в галузь корупційні та незаконні схеми для розкрадання коштів.

Чергову таку акцію організовує Вільна профспілка залізничників України, яка висуває певні вимоги до керівництва держави. Попередній аналіз вимог, з якими виступають профспілки, свідчить про те, що організатори акції дещо не володіють ситуацією, а вимоги часто є популізмом, адже робота за зазначеними напрямками з покращення умов роботи та збільшення зарплати залізничників проводиться без нагадувань з боку псевдоактивістів.

Зокрема, основною вимогою є підвищення заробітної плати працівникам "Укрзалізниці". У 2019 році АТ "Укрзалізниця" збільшено фонд заробітної плати у порівнянні з 2018 роком на 9% до 36 мільярдів гривень. Так, середня зарплата працівників компанії за 5 місяців цього року склала 11227 гривень, що на 13,7% вище середньої в Україні. Крім того, з 1 липня 2019 року годинні тарифні ставки та посадові (місячні) оклади переважної більшості працівників збільшаться ще на 10%. Загалом з 2014 по 2018 рік зарплата залізничників зросла у 2,5 раза.

Щодо вимоги мітингувальників про зміну керівництва компанії, то повідомляємо, що Кабінет Міністрів України, як основний акціонер компанії, нещодавно провів низку конкурсів, за результатами яких компанія отримала наглядову раду та правління, які складаються з досвідчених професіоналів, у тому числі залізничників.

Нагадуємо, "Укрзалізниця" – це стратегічне підприємство, від стабільної роботи якого залежить функціонування вітчизняної економіки та перевезення пасажирів, і дестабілізація її роботи може завдати великої шкоди не лише перевізнику, а й усій Україні. Саме тому закликаємо залізничників бути розважливими, не дати ввести себе в оману та не стати інструментами в політичних перегонах.