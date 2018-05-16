"Укрзалізниця" підвищує тарифи: Кравцов назвав дату
Вже наприкінці травня вартість на пасажирські перевезення у потягах "Укрзалізниці" зросте. Зокрема, тарифи підвищаться на 12%.
Про це заявив виконувач обов’язків голови правління компанії Євген Кравцов, передає "Новое время".
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"Плануємо провести індексацію вартості проїзду в пасажирських поїздах після травневих свят, вже до 20 травня плануємо провести підвищення тарифів на 12%”, – зазначив він.
Як підкреслив керівник "Укрзалізниці", компанія вже отримала погодження від відповідних міністерств і зараз на фінальній стадії реєстрації документів.
За словами Кравцова, після підвищення вартості перевезень їхня якість також покращиться.
Додамо, Укрзалізниця розраховує на 20% підвищити вартість пасажирських перевезень у 2018 році – двічі по 10%.
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомляли, що за перший квартал 2018 року вони продали набагато більше квитків, ніж у той самий період минулого року.
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