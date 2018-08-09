"Укрзалізниця" провела експериментальну поїздку швидкісного поїзда

На напрямку зі Львова в Ужгород було проведено експериментальну поїздку двосистемного швидкісного електропоїзда "Тарпан". Тестування нового поїзда відбувалося в ніч з 7 на 8 серпня.

Про це пише ЦТС з посиланням на Ужгородську дирекцію залізничних перевезень.

Читайте також: General Electric відправила перший локомотив в Україну: фото

Швидкісний поїзд був вироблений на Крюківському вагонзаводі. За словами залізничників, поїзд проїхав маршрутом Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород.

Ця тестова поїздка була здійснена з метою визначення можливості курсування нового поїзда Київ-Львів-Мукачево-Ужгород, підтвердження динамічних характеристик рухомого складу і визначення максимальних швидкостей руху.

Зазначається, що в березні цьогоріч транспортний комітет Верховної Ради рекомендував "Укрзалізниці" запустити новий маршрут поїздів "Інтерсіті+" з Києва до Ужгорода.