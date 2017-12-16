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"Укрзалізниця" запустить нові рейси до Європи у 2018 році – Омелян

22:29, 16 грудня 731 Читать новость на русском
У 2018 році
У 2018 році "Укрзалізниця" запустить нові рейси до Європи / Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" до кінця 2018 року планує відкрити ще два нових маршрути до Польщі та Молдови – "Одеса – Пшемишль" та "Одеса – Кишинів".

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час щорічної підсумкової прес-конференції, передає "Главком".

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За його словами, цьогоріч було запущено нові маршрути до Холма та Відня, і нині Україна має пряме залізничне сполучення із 7 країнами ЄС – Польщею, Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Австрією, Румунією, а влітку – з Болгарією.

"У 2018 році ми завершуємо найбільший інфраструктурний проект за часів незалежної України – будівництво Бескидського тунелю. Ми розпочинаємо те, що ніколи не робили, і про що нам казали, що нам це не вдасться. Але я впевнений, що нам вдасться зробити другу за величиною залізницю в Європі найкращою у світі", – заявив міністр.

Також, Омелян наголосив, що "Укрзалізниця" постійно розвиває та удосконалює маршрути пасажирських поїздів.

Нагадаємо, 2 грудня ПАТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу.

Теги: Новини України Польща Молдова Укрзалізниця Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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